La Juve perde anche Cambiaso? Distrazione legamentosa della caviglia, in forte dubbio per il City

Era stato sostituito preventivamente contro il Bologna; le condizioni verranno monitorate quotidianamente. Intanto, Motta recupera Douglas Luiz e McKennie.

La Juventus quasi sicuramente perderà Andrea Cambiaso per il match di Champions contro il Manchester City. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la sua presenza è in forte dubbio, mentre sono stati recuperati Douglas Luiz e Weston McKennie.

Juventus, per Cambiaso distrazione legamentosa della caviglia

Il comunicato dei bianconeri per l’infortunio del terzino riporta:

Andrea Cambiaso, uscito durante il primo tempo della gara di sabato sera contro il Bologna, è stato sottoposto questa mattina presso il J | medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.

La Juventus esulta per il pareggio contro il Bologna per 2-2 agguantato nei minuti finali. Il pubblico di casa però non ha gradito affatto la prestazione della squadra diretta da Thiago Motta. Tanto che già nel primo tempo, sotto 1-0, erano partiti cori che invitavano ad “uscire gli attributi”.

Nel post partita anche l’inviato di Sky ha sottolineato i cori di contestazione alla squadra:

«La curva ha chiesto di tirare fuori gli attributi, venuti giù dei cori dalla curva, la parte più focosa del tifo della Juve. Sia sul 2-0 sia sul 1-2. Poi si è visto un saluto di Del Piero, è partito un coro che inneggiava lui. Per la prima volta cori contro la squadra».

