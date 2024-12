Juventus, servono correttivi altrimenti saremmo all’ottusaggine destinata al fallimento (Tuttosport)

Scrive Vaciago: Non è ancora tempo di funerali ma cresce la sensazione di una stagione inconcludente

Il nono pareggio in campionato della Juventus (evitata la sconfitta solo grazie alla ormai proverbiale insipienza calcistica di Italiano) comincia a far vacillare anche chi ha sempre difeso a spada tratta il progetto Giuntoli-Thiago Motta. Riportiamo quel che scrive Tuttosport che dall’inizio della stagione è uno dei più intellettualmente onesti sulla Juve, non ha sposato la linea acritica.

Scrive Guido Vaciago:

Restano dei dubbi che travalicano le circostanze attenuanti e che sarebbe meglio fossero fin da ora oggetto di riflessione da parte di Thiago Motta e della dirigenza.

Juventus, senza correttivi siamo all’ottusaggine

La Juventus ha molti problemi e la partita con il Bologna non ne ha risolti (anzi potrebbe averne aggiunti con la caviglia di Cambiaso). Non è, però, tempo di celebrare funerali del progetto o imbastire severi paragoni statistici con il passato per smontare il presente. È vero, cresce nell’ambiente intorno alla Juventus (tifosi, critica e qualche addetto ai lavori) la sensazione di un’altra stagione inconcludente e l’urgenza frustrata di dare sfogo a giudizi stroncanti. D’altra parte il progetto Motta-Giuntoli attinge da un serbatoio di pazienza da cui è stato abbondantemente attinto nelle ultime quattro stagioni.

Ma sarebbe un peccato buttare via con l’acqua, indubbiamente sporca, delle ultime dieci partite, quel che di buono si continua a intravedere pure in partitacce come quella di ieri, perché non si rimonta mai per caso da un due a zero in quelle condizioni. Serve qualcosa di più, naturalmente, la sola perserveranza nel progetto iniziato in estate, senza i necessari correttivi in corsa, si trasformerebbe in ottusaggine poco astuta e destinata a portare al fallimento. (…) La Juventus di Motta ha tempo, non infinito, ma ha tempo per rimontare non solo le partite storte, ma anche una stagione che si sta stortando.

Va giù duro anche il Corriere della Sera.

