Juan Jesus e Rafa Marin sono come scendere una scala a chiocciole ad occhi chiusi di spalle

Usciamo dalla Coppa Italia e dispiace, ma è chiaro che Conte abbia voluto pesare la rosa. In campionato deve tornare la fame e non quella che sazi con un happy meal.

Lazio-Napoli 3-1

Gita premio in quel di Roma per undici della classe sperimentale.

La bella Lazio ringrazia

Pronti via Raspa mezzala e Zerbin terzino rendono l’idea. Jack è come quel regalo che vuoi per forza indossare ma non è della tua taglia.

Pairetto pure pare in gita. Scontenta tutti. Non ne prende una, ma da parecchio tempo. Ha l’onore del cognome e il fischio random. Tre minuti di recupero totali sono il dessert della serataccia.

Rigore, giusto. Caprile para. Poi segna Noslin subito ripreso da Simeone. Nonostante tutto siamo alla pari.

Gli regaliamo il secondo gol. E quasi pareggiamo subito. Il greco para.

Fine primo tempo.

Ripresa. Jesus e Marin lì dietro sono come scendere una scala a chiocciole ad occhi chiusi di spalle. Noslin fa addirittura tripletta.

Tre ad uno

Non succede più niente. I cambi tardano segno che è tutto ampiamente previsto. Pure Hysaj formato Sarri… No, quello no…

