Danilo è ufficialmente sul mercato (Fabrizio Romano)

Antonio Conte e il ds Manna hanno scelto l’uomo per la difesa del Napoli. È Danilo, capitano della Juve. come ogni mercato che si rispetti però non è possibile fare i conti senza altri club che cerchino di rompere le uova nel paniere. Proprio in quest’ottica oggi il Corriere dello Sport scriveva che nell’operazione che dovrebbe portare Danilo al Napoli si è inserita l’Arabia Saudita e non sono mai buone notizie. l’Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo vorrebbe il 33enne capitano della Juventus che piace a Conte. Secondo Repubblica però il Napoli avrebbe già il sì del difensore in uscita dalla Juve.

Bisognerà attendere gennaio, ma intanto Fabrizio Romano sui social ha annunciato che la Juventus ha ufficialmente messo in vendita Danilo. Ad annunciarlo è l’esperto di mercato Fabrizio Romano: “La Juventus ha appena comunicato al suo capitano Danilo che sarà disponibile sul mercato per gennaio. La Juventus ha deciso di mettere in vendita Danilo per le prossime settimane”

🚨⚠️ Understand Juventus have just informed their captain Danilo that he’s available on the market for January. Juventus have decided to put Danilo up for sale for the upcoming weeks. pic.twitter.com/32MpHbHsfV — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 27, 2024

