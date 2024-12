Con la vittoria contro il Venezia Conte ha raggiunto i 500 punti in Serie A (OptaPaolo)

Grazie al gol di Raspadori, il mister del Napoli vince contro il Venezia è raggiunto quota 500 punti in Serie A.

La statistica di Opta Paolo su X. Grazia al gol di Raspadori contro il Venezia sul finire della gara, il Napoli conquista i tre punti e la vetta della Serie A. Ma c’è un altro traguardo per Conte. Con questi tre punti raggiunge quota 500 punti in Serie A.

Opta: Condottiero, ha realizzato 500 punti in Serie A

La statistica su X:

“500 – Grazie alla vittoria contro il Venezia, Antonio Conte ha raggiunto quota 500 punti da allenatore in Serie A. Condottiero“.

Sorrentino: «Il Napoli di Conte? Vorrei lo spettacolo oltre al risultato»

Vincitore del Premio Oscar nel 2014 con “La grande bellezza”, il regista Paolo Sorrentino ha rilasciato quest’anno il nuovo film “Parthenope” legato alla sua città natale, Napoli. L’intervista ad As.

In Spagna, precisamente al Santiago Bernabéu, ha avuto luogo il suo incontro con Maradona. Alcuni dicono che, dopo l’ultimo Mondiale, Messi lo abbia superato…

«I napoletani sono insensibili a queste cose. Non parlano di Diego solo per le sue capacità sportive. Anche i giocatori migliori saranno in grado di arrivare ai suoi livelli e non cambierà nulla. Diego ha rappresentato un evento e un avvento: una figura perfetta arrivata a Napoli. Così profano, così umano anche dal punto di vista fisico… E, allo stesso tempo, una figura sacra. I napoletani impazziscono per le figure che mescolano sacro e profano».

Ha detto che è commosso dall’immagine di Diego circondato dagli avversari contro il Belgio: ci sono gesti sportivi che ti hanno commosso nel corso degli anni?

«Molti. Ad esempio, quando ho visto per la prima volta Jorginho tirare un rigore con il suo saltellino. Poi è diventato prevedibile, ma non avevo mai visto niente di simile, era bellissimo».

E ti commuove il Napoli di Conte?

«Come spettatore, cerco lo spettacolo e non solo il risultato, quindi non ancora. Ma spero di riuscirci presto».

