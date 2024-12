Cassano: «McTominay è un fenomeno in Serie A, ma il nostro è un campionato farlocco»

«Perché nessuna squadra della Premier l’ha preso in considerazione quest’estate? Al momento nel Napoli è quello che sta performando meglio, insieme alla difesa».

Antonio Cassano ha espresso la sua opinione riguardante Scott McTominay; l’ex calciatore lo ha definito un centrocampista perfetto per la Serie A, ritenuto un campionato inferiore rispetto alla Premier League.

Cassano: «McTominay in Inghilterra è un caso simile a Lukaku: fa bene in Serie A, che è un campionato farlocco»

A Viva El Futbol ha dichiarato:

«L’ho sempre detto e continuo a dirlo: Conte ha indovinato per l’ennesima volta il colpo, McTominay in Italia sta facendo un buonissimo campionato. In Inghilterra ci saranno squadre che avevano bisogno di centrocampisti e non l’hanno preso in considerazione? Il Napoli l’ha pagato 30 milioni, non 300. Lui in Inghilterra è un caso simile a Lukaku, Pogba… Quando trovi degli animali come te, che hanno un’intensità maggiore della tua, o devi essere un fenomeno tecnicamente, o fai fatica e vai a casa. McTominay lì faceva fatica. Un giocatore simile a lui, Rice, l’Arsenal l’ha pagato 100 milioni, è un calciatore totale, tiene da solo il centrocampo; McTominay dovrebbe essere quel tipo di giocatore, ma non lo è neanche lontanamente.

In Serie A sta facendo bene, per un calciatore britannico è difficile ambientarsi in Italia in così poco tempo. Al momento è quello che performa meglio al Napoli. Lukaku ha fatto qualche gol pesante, Kvara non sta facendo bene, Politano sta facendo un lavoro sporco. A me del Napoli ha impressionato la difesa e McTominay, che stanno facendo la differenza. Fisicamente è forte e si destreggia bene, ma in un campionato farlocco. In questo momento in Italia non vedo centrocampisti migliori di lui. Conte ha tolto tanto a Lobotka, Kvara e Politano, ma ritrova forza in altri».

