A Viva El Futbol: «Non è stato il giocatore di punta allo United, ma è perfetto per un Napoli in cui tutti sacrificano qualcosa per aggiungerla al collettivo».

A Viva El Futbol Lele Adani ha commentato le prestazioni di Scott McTominay con il Napoli, anche dopo il gol contro il Torino che ha portato gli azzurri a vincere il match.

Adani: «McTominay ha l’anima di Conte, ha aggiunto al Napoli la mentalità vincente»

Le sue dichiarazioni:

«Di McTominay abbiamo parlato tante volte in questi anni come centrocampista dello United, non come il giocatore di punta. Ma lui allo United ha fatto 255 partite. A Napoli è il primo trasferimento che fa nella sua carriera, ed è un ’96. Ha una trentina di presenze con la nazionale scozzese e 11 gol. L’apice della sua carriera è stato a marzo 2023 con la Scozia, doppietta a Cipro e contro la Spagna in pochi giorni. Si guadagna l’attenzione del Napoli e lo prendono. Il Napoli dello scudetto aveva due terzi dei centrocampisti attuali; Zielinski è tutta un’altra cosa rispetto a McTominay. Quindi cambiano faccia e il terzo diventa questo ragazzo scozzese di 1,92 cm, che fa la differenza in un altro modo di vedere il calcio con la squadra di Conte, che ha una visione diametralmente opposta a Spalletti. E’ una squadra di forza, di applicazione, che si appoggia sul centravanti possente, dove tutti sacrificano qualcosa da loro stessi per aggiungere qualcosa al collettivo».

Adani aggiunge:

«In questa squadra chi performa più di tutti è l’allenatore, che fa togliere a tutti qualcosa per riciclarlo in uno spirito di gruppo. Uno come McTominay qua fa la differenza. A Cagliari giocò 16 minuti, poi ha fatto 10 partite di 90 minuti. Questo è un altro di quelli che ha l’anima dell’allenatore; il Napoli ha tante anime che si riconducono all’allenatore. Secondo me contro il Torino ha fatto una delle migliori partite, il Toro poteva segnare l’1-1, ma in un modo o nell’altro, il Napoli porta tutti a pensarla allo stesso modo. McTominay ha aggiunto al Napoli la mentalità giusta quest’anno, ancora una volta bisogna fare i complimenti a Conte».

