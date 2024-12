Bove, possibile il rinvio anche di Fiorentina-Empoli di Coppa Italia. Corsi: «Nulla in contrario»

Come segnala Tmw se ne discuterà nella riunione straordinaria che si terrà oggi in Lega. Per l’Empoli «nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare»

Secondo quanto riporta Tmw, la Lega Serie A potrebbe decidere anche di rinviare Fiorentina-Empoli di Coppa Italia, in programma mercoledì alle 21. Ieri sera le terribili immagini che hanno visto protagonista Bove durante Fiorentina-Inter. Adesso il centrocampista della Fiorentina sta meglio, è ricoverato nell’ospedale di Careggi.

Oggi ci sarà la riunione straordinaria per stabilire la data del recupero della partita di campionato. Ma stando alle informazioni in possesso da Tmw, pare che anche Fiorentina-Empoli “sarà oggetto della riunione straordinaria che si terrà oggi in Lega Serie A. Oltre all’individuazione della data giusta per terminare la sfida sospesa tra Fiorentina e Inter, infatti, sarà presa in esame anche l’eventualità che venga rinviata pure la sfida di Coppa Italia di mercoledì sera e recuperata a gennaio, nei giorni della Supercoppa“.

L’Empoli non direbbe “no” ad un eventuale rinvio

La conferma arriva anche dal presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi che è intervenuto ai microni del Pentasport di Radio Bruno. Lo stesso Corsi apre ad un eventuale rinvio dopo la spiacevole vicenda che ha colpito Bove.

«Una cosa scioccate, come per tutti, noi ci siamo attivati subito per avere notizie. Siamo andati a letto con questo pensiero e ci siamo alzati stamattina con il pensiero a Bove, ho parlato con il medico dell’Empoli per avere qualche ragguaglio. La speranza è di avere un lieto fine per il ragazzo, dopo aver saputo che Edoardo è fuori pericolo stamattina presto, che era la cosa più importante. La partita di mercoledì? Noi ci dobbiamo allineare alle decisioni, siamo solidali con la Fiorentina e so che non sarà facile. Non avremmo nulla in contrario qualora si decidesse di rinviare la partita d mercoledì di Coppa Italia».

