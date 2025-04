Due splendidi gol di Rice su punizione. Malissimo Mbappé e Vinicius. L’Inter ipoteca la semifinale, tra una settimana i ritorni

La storica serata dell’Arsenal che annienta il Real Madrid: 3-0. L’Inter vince 2-1 e fa contento il Napoli

Una delle più belle serate di sempre dell’Arsenal. La squadra di Arteta gioca una partita pressoché perfetta e annienta il Real Madrid. Finisce 3-0 e in mezzo ci sono due salvataggi sulla linea da parte del Madrid e ameno tre parate decisive di Courtois che invece si è fatto sorprendere sulla punizione di Rice dell’1-0. Imprendibile invece la seconda rete (sempre su punizione e sempre di Rice), così come il terzo di Merino che gioca falsissimo nueve nello schema di Arteta.

Si mette malissimo ora per il Real Madrid che dovrà sfoderare una serata memorabile al Santiago Bernabeu. Questa sera la squadra di Ancelotti non si è vista quasi mai. È parsi quasi subito svagata, soprattutto in avanti dove Vinicius ha sbagliato appoggi che probabilmente non ha mai sbagliato nella sua vita. Mbappé non pervenuto. Come al solito molto serie e di livello le prestazioni di Valverde e Bellingham. Nel finale Casalinga si è fatto espellere in maniera infantile. Troppo molle l’approccio del Real. L’Arsenal ha giocato a un’altra intensità, a un’altra velocità. Non ha mai rallentato. E tre gol sono tanti, anche se si andrà a giocare al Bernabeu.

Benissimo anche l’Inter che ha battuto 2-1 il Bayern Monaco con rete di Lautaro Martinez, pareggio di Müller e poi rete decisiva di Frattesi. Ottimo risultato per il Napoli che ovviamente si augura l’approdo dei nerazzurri almeno in semifinale. Tra una settimana le gare di ritorno: mercoledì 16 aprile.

ilnapolista © riproduzione riservata