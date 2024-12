Tecnicamente, un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Avrebbe ricevuto la botta durante la partita o mentre veniva rianimato

Bove, arresto cardiaco. Aveva una contusione al torace, da stabilire se ci sia correlazione (Repubblica)

Repubblica scrive di Edoardo Bove il calciatore della Fiorentina che ieri è stramazzato al suolo nel corso di Fiorentina-Inter. Per lui si è temuto il peggio. Scrive il quotidiano:

Il referto medico, al momento dell’ingresso in ospedale, parla di un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta. Tecnicamente, un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Il ragazzo, all’arrivo in pronto soccorso, aveva livelli di potassio basso nel sangue ed era stato defibrillato in ambulanza. Respirava e il cuore batteva. I primi esami a cui è stato sottoposto hanno escluso danni gravi al sistema circolatorio e al cervello. Ed è la buona notizia che chi vuole bene a Edoardo attendeva.

Al momento del ricovero, è stata segnalata anche una contusione al torace. Un colpo, quindi, che Bove avrebbe ricevuto durante la partita o mentre veniva rianimato: la circostanza è da chiarire. E anche qualora la botta al petto fosse confermata, una correlazione con l’arresto cardiaco che lo ha colpito sarebbe tutta da dimostrare.

Bove è sedato in terapia intensiva, esclusi danni acuti al sistema nervoso centrale e cardiaco (il comunicato)

Comunicato della Fiorentina e dell’azienda ospedaliera Careggi a proposito delle condizioni del calciatore Edoardo Bove che si è accasciato al 17esimo di Fiorentina-Inter.

Ecco il comunicato:

ACF Fiorentina e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi comunicano che il calciatore Edoardo Bove, soccorso in campo a seguito della perdita di coscienza occorsa durante la gara Fiorentina – Inter, si trova attualmente in sedazione farmacologica ricoverato in terapia intensiva. Il calciatore viola è arrivato stabile dal punto di vista emodinamico presso il pronto soccorso ed i primi accertamenti cardiologici e neurologici effettuati hanno escluso danni acuti a carico del sistema nervoso centrale e del sistema cardio respiratorio. Edoardo Bove sarà rivalutato nelle prossime 24 ore.

Le notizie in diretta durante la partita

Bove crolla a terra a Firenze, è in ospedale. Non ha ripreso conoscenza ma respira da solo. Calciatori in lacrime

Improvvisamente il calciatore della Fiorentina si è accasciato a terra, sembrava in preda a convulsioni. Si era nel mezzo di Fiorentina-Inter, il gioco era fermo per una polemica per un pallone finito in fallo laterale. Bove è stramazzato al suolo. Tutti subito si sono resi conto della gravità. Tutti i giocatori in campo hanno chiamato a gran voce l’ambulanza, ci sono state anche delle discussioni animate. Calciatori in lacrime.

Fiorentina's Edoardo Bove appears to have collapsed on the pitch. The players and medical staff have formed a protective wall around the midfielder as medical professionals attend to the situation.

I calciatori hanno fatto cerchio attorno a Bove che sembrava a terra privo di conoscenza. È stato portato via. I calciatori hanno lasciato il campo. La partita è sospesa per emergenza medica.

Non si sa cosa sia realmente accaduto al calciatore della Fiorentina, ma si attende di conoscere dall’ospedale quali siano le condizioni del calciatore, prima di capire se la gara potrà essere ripresa o meno.

Secondo quanto riporta Sky il giocatore ha perso conoscenza e non l’ha ancora recuperata, ma è in ospedale e respira autonomamente.

C’è un’agenzia AdnKronos che dice che Bove ha ripreso conoscenza. Anche Sky conferma.

