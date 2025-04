Le prime parole di Brignone dopo l’infortunio: «Non so ancora quanto ci vorrà. Lunedì inizierò la fisioterapia»

All’uscita dalla clinica la Madonnina: «Infortunio più tosto di quello che mi immaginavo, non mi aspettavo una roba del genere. Non ho rimpianti, rifarei tutto quanto»

Le prime parole di Federica Brignone all’uscita dalla clinica La Madonnina di Milano dove ha subito un lungo intervento per rimediare alla frattura scomposta pluriframmentaria di tibia e perone.

Di seguito le dichiarazioni di Federica Brignone:

«La cosa principale ringraziare chi mi ha soccorso, come mi hanno preso i Carabinieri e soprattutto la federazione. Mi sono resa conto post intervento di quanto ho rischiato. Pensavo “ma si mi sono rotta il tibia, il perone”… Grazie a tutti, hanno fatto di tutto per curarmi subito. Succede, così è tosta… è ovviamente un po’ troppo ma ho ricevuto talmente tanto affetto che ringrazio tutti».

«Io non so ancora quanto ci vorrà, lavoreremo a step. Lunedì inizierò la fisioterapia, poi la tac di controllo e vedremo la guarigione dell’osso. Cerchiamo di caprie qual è la cosa migliore da fare. Io non sono una che molla, non è nella mia indole. Di tutto ciò che succede nella vita puoi trarne insegnamento anche da questa situazione brutta».

«Infortunio più tosto di quello che mi immaginavo, non mi aspettavo una roba del genere. Vivo giorno per giorno, fare le cose con serenità. Cercherò di vivere la vita in modo positivo».

«Sarà un periodo di alti e bassi, ogni piccolo step sarà un momento di felicità. So anche che ci sono dei momenti in cui faro un passo indietro, però sono quei momenti in cui devi tener duro. Io ho sempre lottato nella mia vita, sono pronta per tutto questo. Non ho rimpianti, se tornassi indietro rifarei tutto quanto. I campionati italiani erano un evento importante. Poteva succedermi mentre facevo qualsiasi altra cosa».

«Ogni infortunio ha la sua storia, il mio è diverso da quelli di Sofia Goggia. ho sentito le mie compagne, affronterò questa cosa al mio modo e non al modo di qualcun altro».

