Gli arbitri al Mondiale per Club Fifa indosseranno le bodycam. Collina: «Un punto di vista mai proposto prima»

Applicheranno anche la regola per cui se i portiere tengono la palla in mano per più di otto secondi, si fischierà un calcio d’angolo.

Durante il prossimo Mondiale per club (14 giugno – 13 luglio negli Stati Uniti), segnala l’Equipe, gli arbitri saranno dotati di bodycam e applicheranno una nuova regola per contrastare le perdite di tempo dei portieri. Ad annunciarlo la stessa Fifa.

Bodycam e nuove regole al Mondiale per club

I direttori di gara indosseranno “le bodycam nell’ambito di una fase sperimentale, i cui test sono approvati dall’Ifab, l’organismo della Fifa che determina e sviluppa le regole del gioco”. Lo ha spiegato la Federazione calcistica internazionale in una nota.

Il presidente del Comitato arbitrale della Fifa, Pierluigi Collina, ha spiegato questa scelta:

«Riteniamo che questa sia una buona occasione per offrire agli spettatori un’esperienza nuova, grazie a immagini riprese da un punto di vista mai proposto prima. Questa decisione aiuterebbe anche a comprendere meglio le decisioni degli arbitri, perché è importante riuscire a mettersi nei panni dell’arbitro durante il debriefing, per valutare come ha preso le sue decisioni, il suo punto di vista, ecc».

Inoltre, gli arbitri al Mondiale per Club applicheranno durante la competizione la nuova regola approvata il 1° marzo dall’Ifab, volta a ridurre le perdite di tempo causate dai portieri. Se tengono la palla in mano per più di otto secondi, l’arbitro fischierà un calcio d’angolo.

Il prossimo mese, precisamente il primo marzo, il presidente della Fifa Gianni Infantino incontrerà a Glasgow i rappresentanti dell’Ifab (International Football Association Board) per discutere sulle nuove regole da integrare nella prossima stagione, in particolare riguardanti il fuorigioco e il Var. Potrebbe infatti essere applicata la cosiddetta “legge Wenger”, chiamata così perché proposta dall’ex allenatore dell’Arsenal.

Cambierà dunque il calcio? Rmc Sport scrive:

E’ probabile. I partecipanti discuteranno sulla regola del fuorigioco, la comunicazione tra l’arbitro e il Var, la creazione di un sistema Challenger e il tempo di gioco effettivo. La principale riforma menzionata sarà quella presa dalla” Legge Wenger”, dal nome del leggendario ex allenatore dell’Arsenal e ora direttore dello sviluppo del calcio mondiale alla Fifa. Nel 2021, il francese aveva proposto una reinterpretazione della lettura del fuorigioco a beneficio dell’attaccante. Secondo la sua proposta, un giocatore sarebbe segnalato in fuorigioco solo se il suo corpo è completamente dietro la linea dell’ultimo difensore, facilitando il lavoro dell’arbitro ed evitando analisi millimetriche di determinate situazioni.

L’altra possibile novità studiata, quella sulla comunicazione delle decisioni arbitrali dal vivo, era già stata implementata durante la Coppa del Mondo femminile nel 2023. Fifa e Ifab penseranno all’applicazione del noto sistema “challenge” del basket: ogni allenatore può utilizzare un determinato numero di chiamate al monitor per far sì che l’arbitro guardi un’azione contestata. Infine, l’ultimo argomento studiato riguarderà il tempo di gioco effettivo. La Fifa sta valutando la possibilità di fermare l’orologio di partita ogni volta che la palla non è in gioco, come già avviene nel basket in particolare. Tutti questi sviluppi potrebbero entrare in vigore già nel luglio 2025.

ilnapolista © riproduzione riservata