Il Real Madrid si rinforza a parametro zero: Alaba, Rüdiger, Mbappé e ora Alexander Arnold (Marca)

Il terzino lo ha già comunicato al Liverpool. “I Reds non hanno risolto il suo rinnovo, cosa che sta accadendo anche con Van Dijk e Salah”

Dalla Spagna voci insistenti sul possibile trasferimento di Alexander Arnold al Real Madrid. L’esterno destro inglese prenderebbe tout court il ruolo di Dani Carvajal, giocatore straordinario ma trentaduenne e ora infortunato gravemente (si è rotto il legamento crociato, ndr). Lo spagnolo dunque non potrà assicurare le prestazioni di sempre così a lungo, per cui un grandissimo club come il Real si tutela (molto) in anticipo, un po’ come accadde con Marcelo e come vediamo ogni giorno con Tchouameni, Camavinga, Valverde. Tutti centrocampisti presi per essere il futuro di Modric e Kroos. Del terzino del Liverpool ha parlato quest’oggi Marca, asserendo addirittura che i giochi – almeno quanto alle volontà delle parti – sarebbero quasi fatti.

Alexander Arnold vestirà la maglia del Real, ha già avvisato i Reds (Marca)

Di seguito quanto riportato da Marca:

“Trent Alexander Arnold ha già informato i dirigenti del Liverpool che il suo desiderio è quello di giocare per il Real Madrid. La scena si è svolta di pari passo con l’ultimo tentativo dei vertici del club di Anfield di realizzare un rinnovamento […] il difensore sembra essere caduto tra le braccia della seduzione e dell’incantesimo del Real Madrid e anche del fatto di vivere una nuova esperienza.

Alexander Arnold sa benissimo com’è il Real Madrid. Ha resoconti di cosa è e cosa rappresenta. Lo conosce in prima persona grazie a Jude Bellingham, uno dei suoi grandi amici nel mondo del calcio.

La mossa è dovuta al fatto che la proprietà del Liverpool è arrivata quasi al primo gennaio senza risolvere il rinnovo del contratto del terzino, cosa che si ripete anche con Van Dijk e Salah, giocatori simbolo di un club che ormai domina il campionato. Premier e che vede come tre delle sue stelle, arrivano al momento di poter decidere il proprio futuro senza contare sul club attuale. […]

L’immediato futuro è nelle mani dei dirigenti di Anfield, che sanno già che l’interesse dei Blancos non è la strategia per ottenere un contratto più importante e più grande. Si tratta di decidere se aprire o meno ad un’eventuale operazione a gennaio oppure rassegnarsi a vedere come se ne andrà uno dei propri riferimenti senza lasciare nulla in cambio nelle casse del club.

Il Real Madrid si limiterà ad aspettare. In caso di convocazione, in qualsiasi momento possono essere aperte le trattative. La situazione è nel punto che più interessa al nuovo club in questo caso, cioè sapere che il tuo giocatore se ne andrà tra qualche mese senza ricevere alcun indennizzo e vedere se sei interessato o meno a trattare e a prendere dei soldi per la partenza. Anno dopo anno la storia si ripete nel mercato invernale. Il club madrileno ha fatto esperienza negli ultimi anni con Álaba, Rüdiger e Mbappé“.

