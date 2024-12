Adani: «Vedrei bene Neres al centro con Kvara e Politano ai lati, metterei in discussione McTominay»

A Viva el Futbol. Cassano: «Non mi sarebbe mai venuto in mente, sei un genio!» Adani replica: «Quando sentirò Conte, glielo dirò»

Daniele Adani e Antonio Cassano si sono resi protagonisti, sul finire della trasmissione Youtube e Twitch Viva el Futbol, di un interessante dibattito tattico sull’attacco del Napoli. L’ex difensore – che già alla Domenica Sportiva aveva elogiato Neres – ha avanzato un’interessante ipotesi sul posizionamento accentrato di Neres, da utilizzare soprattutto in partite più “abbordabili”, per far sì che possa giocare insieme non solo con Kvaratskhelia, ma pure con Politano (sacrificando McTominay). La risposta colorita ma genuina di Cassano non si è fatta attendere.

Adani: «Vedrei Neres in competizione con McTominay»

Di seguito quanto dichiarato:

«Per me la sfida è migliorare Kvara e mettere in discussione Neres con Politano. Oppure, il che mi piacerebbe tanto, accentrare Neres. Metterlo in discussione con McTominay: non dico che accadrà, ma in alcune partite si potrebbe pensare. Innanzitutto darebbe possibilità a Lukaku di avere Kvara e Neres accanto, con Politano largo a destra e Olivera che spinge sul lato sinistro. Neres non ha uno status inferiore a McTominay, o almeno a me non sembra. Mi piacciono i giocatori forti e metterli insieme, e penso che il Napoli si allenato bene per farlo. Farei un 4-2-3-1 dove Di Lorenzo ogni tanto stringerebbe a fare il terzo, altre volte (con Olivera stretto) salirebbe per farlo diventare un vero e proprio schema a 4. Quando sentirò Antonio, glielo dirò…»

Risponde Cassano:

«Non mi è mai venuto neanche lontanamente in mente, sei un genio! Anzi, questa cosa mi puzza un po’… (si riferisce ad un’eventuale già avvenuta chiacchierata tra Adani e Conte ndr)»

Ancora Adani:

«No, no… ma quanto sarebbe bello? Non vi riconoscete, non vi piacerebbe? In alcune partite si potrebbe fare. Non dico che la farà, ma che potrebbe iniziare ad allenare questa possibilità»

Cassano conclude: «Penso che su 60 milioni di italiani solo a te poteva venire una roba del genere, Lele»

