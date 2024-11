Theo Hernandez soffre della sindrome dell’abbandono, non ha più amici fidati in nazionale (L’Equipe)

Attribuisce grande importanza alla vita di gruppo; Griezmann e Giroud hanno lasciato, il fratello Lucas è infortunato. Inoltre, non si sente libero in campo come col Milan.

Per Theo Hernandez non sarà facile tornare nella Francia in cui è rimasto senza i suoi migliori compagni, tra cui suo fratello Lucas (infortunato), Antoine Griezmann e Oliver Giroud. Il suo calo di prestazioni potrebbe aver inciso anche su questo.

Theo Hernandez è rimasto solo nella Francia

L’Equipe scrive:

Ancora una volta, il terzino sinistro dovrà fare a meno dei suoi migliori amici di nazionale. Non possiamo dire che il 27enne si sia mostrato infelice durante gli ultimi due incontri con la nazionale francese; sorridente con i suoi compagni di squadra e lo staff, il francese non è però più amichevole come prima. Ha visto i suoi compagni più stretti lasciare la nave: uno tra questi, Griezmann, che lo ha aiutato a scalare le gerarchie nella Francia.

Non avere i suoi compagni più fidati è molto per un giocatore emotivo. Theo Hernandez, come suo fratello, attribuisce grande importanza alla vita di gruppo per fare poi meglio in campo. Questa è una spiegazione dell’inizio difficile della stagione della Francia? Questa non può essere una scusa, ma il giocatore del Milan si ritrova un po’ solo, senza i suoi amici con cui passare lunghe giornate. Una situazione che non è sfuggita a Didier Deschamps. L’allenatore ha notato il calo di prestazioni del terzino sinistro.

Si dice che Theo trovi più difficoltà con la sua nazionale perché non ha molta libertà di esprimersi come col Milan. L’Equipe continua:

A volte gli capita di completare le azioni da trequartista in Italia, tipo Achraf Hakimi al Psg. Cosa che non gli è permesso fare con la Francia. Al momento, però, rimane il difensore più decisivo della sua nazionale (2 gol e 8 assist in 35 presenze).

