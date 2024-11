Sergio Ramos si allena di notte e i tifosi sognano un suo ritorno al Real

Il difensore ha postato un video in cui si allena al buoi nel vialetto di casa come se si stesse preparando per tornare in campo

Il futuro di Sergio Ramos rimane incerto. Nonostante la ricerca del Real Madrid di un difensore centrale a seguito dei gravi infortuni di Militao e Carvajal, che hanno notevolmente indebolito la loro difesa, un ritorno al Bernabéu sembra sempre più improbabile. Intanto però a 38 anni Sergio Ramos continua ad allenarsi come se dovesse scendere in campo domani.

Una delle opzioni più realistiche per lui potrebbe essere un trasferimento nel calcio brasiliano, con uno dei principali club del paese che mostra interesse per i suoi servizi e determinato a firmarlo. Il Corinthians sta cercando di costruire una squadra capace di dominare il calcio sudamericano nel prossimo futuro, con Ramos al fianco di Memphis Depay.

In attesa di un’eventuale chiamata lo spagnolo si allena perfino di notte, come ha mostrato sua moglie nell’ultima storia pubblicata su X.

Sergio Ramos entrenando día y noche. Solo hay que hacer una llamada, es GRATIS, ama el club, es el autor del gol de nuestras vidas y conoce a los jugadores y al entrenador. Fichaje de manual.

Sergio Ramos e l’allenamento di notte

Questo suo impegno ha fatto impazzire i tifosi, soprattuto quelli del Real che vedono ancora il lui un grande campione che potrebbe fare la differenza. Ha immortalare l’allenamento nel dialetto di casa e di notte è stata sua moglie Pilar Rubio. Vestito di tutto punto, con una divisa bianca che ricorda quella del Real Madrid, Ramos fa avanti e indietro noncurante del fatto che siano ormai passate le 22:00.

Da quando Militao si è infortunato, ci sono state speculazioni su un potenziale ritorno dell’ex capitano del Real Madrid al club. Tuttavia, vale la pena ricordare che la sua partenza dalla squadra in cui ha trascorso la maggior parte della carriera non è avvenuta senza problemi, nonostante sia diventato uno dei miglior difensori centrali – se non il migliore – della storia. Un trasferimento di nuovo nella parte bianca sembra implausibile per molti motivi, anche se la realtà è che, sul mercato, è attualmente una delle migliori opzioni disponibili, soprattutto dato che è senza club.

