Reja: «Lukaku-Kvara meglio di Zalayeta-Lavezzi»

Edy Reja, ex allenatore del Napoli dal 2005 al 2009 ha parlato ai microfoni di Radio Goal in onda su Kiss Kiss Napoli.

Gli azzurri volano sempre più alto, grazie e soprattutto al gioco riconoscibile portato da Conte. Nonostante l’attuale prima posizione in classifica c’è anche chi ha mosso qualche critica di troppo, proprio sul modo di giocare dell’allenatore salentino.

Ecco cosa ha riferito Reja:

«Gli umori napoletani li conosco bene, questo è un momento positivo per il Napoli, non capisco questa amarezza. L’Atalanta è la squadra più forte del momento, se il palo di McTominay andava dentro poteva girare la partita, la squadra è nelle condizioni di fare un ottimo campionato. Aspettiamo la quindicesima giornata e poi valutiamo. Campionato affascinante, ma non divertente. Mi aspetto domenica due squadre con un atteggiamento abbottonato. Tra Inter e Napoli un pareggio anche andrebbe bene agli azzurri, lo pensavo anche della scorsa partita contro l’Atalanta.

Edy Reja commenta la coppia lanciatissima Lukaku-Kvara

Edoardo Reja ha poi continuato: «Lukaku è un uomo determinante, l’importante è che stia bene soprattutto dal punto di vista fisico. Lukaku e Kvaraskhelia più forti dei miei Zalayeta e Lavezzi. Hamšík era fortissimo, sapeva inserirsi e quell’anno fece più di 10 gol. McTominay può assomigliare, ha buoni tempi d’inserimento, quando sarà al 100% sarà ancora più decisivo. Domenica secondo me il Napoli ha buone possibilità di fare risultato».

