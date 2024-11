Pecchia: «I fischi? C’è delusione. In tante cose dobbiamo ancora crescere»

Il tecnico del Parma: «Contro il Genoa non è stata una bella partita, ma domani dobbiamo ripartire con fiducia. I calciatori stanno lavorando duramente».

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza dopo la sconfitta per 1-0 contro il Genoa. I ducali hanno vinto solo la prima di campionato, contro il Milan.

Pecchia: «Contro il Genoa non è stata una bella partita, in tante cose dobbiamo ancora crescere»

Si aspettava questa partita?

«Non è stata una bella partita, tante interruzioni, palle lunghe, seconde palle, duelli. In quello il Genoa è stato più bravo di noi. L’aspetto positivo è aver recuperato Nahuel ed Estevez, ci permette di affrontare con ottimismo le prossime gare alla luce anche degli stop di Bernabé e Anas. Per Bernabé si tratta di un problema muscolare, non ci sarà con il Venezia e vedremo dopo la sosta».

Cosa le ha dato più fastidio oggi?

«Nulla mi infastidisce dei miei, stanno lavorando duramente, poi uno può giocare meglio o peggio. Sono dispiaciuto, domani analizzeremo con calma per affrontare al meglio la prossima».

L’arbitraggio ha inciso sulla gara? Tanti falli…

«Guida ha avuto un certo tipo di gestione. Tanti falli, noi ne abbiamo fatti molto meno. Il giallo a Keita ci sta, quello ad Anas mi sembra un contrasto come tanti altri in mezzo al campo».

Due infortuni al flessore entrambi in mezzo al campo:

«Forse son le tante partite. Finora non avevamo avuto particolari problemi, eravamo in linea, ora però abbiamo perso due giocatori e dobbiamo vedere anche Anas come sta per Venezia. Troveremo le soluzioni e speriamo di recuperare nella sosta quantomeno Hernani».

L’inesperienza emerge quando c’è da raccogliere punti? Sono arrivati anche dei fischi, può influire?

«Chiaro che in certe cose dobbiamo crescere, ci son stati momenti in cui abbiamo subito falli, ma va accettato e bisogna duellare in situazioni di seconda palla. Nonostante soprattutto davanti abbiamo caratteristiche che non esaltano i duelli. C’è delusione ma domani ripartiamo con fiducia e voglia di affrontare la prossima gara contro il Venezia».

