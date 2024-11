Il Parma può farcela ad andare in Serie B: perde anche col Genoa. Esordio per Balotelli con ammonizione

Agli uomini di Gilardino basta il gol di Pinamonti per guadagnare 3 punti. Fischi al Tardini dei tifosi emiliani. Pecchia perde anche Bernabè per infortunio muscolare.

Sotto la nebbia il Parma di Fabio Pecchia, dopo l’impresa contro la Juventus nel rocambolesco match terminato 2-2, perde uno “scontro diretto” contro il Genoa 1-0; a segno l’ex attaccante del Sassuolo Andrea Pinamonti.

Esordio anche per Mario Balotelli con la maglia rossoblù, entrato all’85esimo al posto di Ekhator.

Oltre a perdere il match, gli emiliani fanno a meno di uno dei loro leader, ovvero Adrian Bernabè. Lo spagnolo è uscito in lacrime dopo un quarto d’ora dall’inizio di gara per uno strappo muscolare.

Dominio della squadra di Alberto Gilardino a Parma, che al 72esimo si vede anche annullare un gol per fuorigioco.

Balotelli entra negli ultimi minuti e viene anche ammonito dopo un fallo commesso al limite dell’area, probabilmente più per proteste che per il contrasto in sé.

Parma e Genoa sono ora entrambe a 9 punti in classifica, rispettivamente al 15esimo e 17esimo posto. Fischi al Tardini da parte dei tifosi emiliani verso i calciatori, che vanno sotto la curva; hanno vinto solo la prima di campionato, contro il Milan.

L’annuncio di Super Mario: hanno copiato João Mário al West Ham

Il Genoa lo ha annunciato in un video in cui Balotelli si trasforma in Super Mario Bros, il videogioco per intenderci.

Un’idea non del tutto originale, secondo il Telegraph, che scrive:

“Super Mario ha avuto un reboot, ma il gioco è finito per il team di social media del Genoa dopo aver rubato un’idea del West Ham ispirata a Nintendo per annunciare la firma di Mario Balotelli. I tifosi del West Ham hanno subito notato che la clip in stile videogioco che segnava il ritorno di Balotelli in Serie A era una scopiazzatura di quella dell’ingaggio di João Mário, ora al Besiktas, avvenuto nel 2018.

