Natan eroe del Betis: segna ed esulta nonostante la ferita alla testa. Su Instagram: “Il Napoli doveva tenerlo”

Al 75′ di Betis-Celje di Conference League, segna il gol del momentaneo vantaggio, si fa male alla testa, il sangue scorre ma esulta lo stesso con grinta

Natan, ex difensore del Napoli ora in forza al Real Betis, è l’eroe di giornata. Il brasiliano durante la partita di ieri sera contro il Celje ha segnato al 75′ il vantaggio momentaneo della sua squadra. Proprio in occasione della rete realizzata, il difensore si è procurato una ferita alla testa che lo ha fatto sanguinare, e non poco. Nonostante ciò Natan non si è fermato e ha esultato con grinta al gol realizzato. La partita di Conference League si è poi conclusa con il risultato di 2-1 in favore del Betis.

Duras imágenes de Natan tras el primer gol del Betis pic.twitter.com/Vc04AZ2vNE — MARCA (@marca) November 7, 2024

Rimane però la grande prestazione di Natan culminata con il momentaneo vantaggio segnato dallo stesso difensore. Tanto che su Instagram alcuni utenti commentano:

“Il Napoli avrebbe dovuto tenerlo, con Conte poteva diventare davvero un ottimo difensore. Non capisco perché abbiano preferito tenere Juan Jesus“.

O ancora:

“Questo ha una rabbia agonistica ammirevole, ricordo l’urlo dopo un intervento in scivolata con il Napoli, sicuramente tante cose sono da migliorare ma è giovane, avrei tenuto lui e ciao Juan Jesus“.

Dopo il match, il difensore ha pubblicato un post social piuttosto eloquente:

“Dal primo giorno so cosa significa indossare questa maglia e giocare per il Betis. Il mio sangue e tutta la mia dedizione a questa squadra Primo gol e vittoria importante!”

Natan, al Betis sono contenti di lui: “Ha portato la grinta che mancava” (As)

Natan si è ambientato bene al Real Betis. Il difensore brasiliano in prestito dal Napoli ha convinto la sua squadra con le prestazioni contro il Real Madrid e il Leganes.

Ne scrive As:

“Il Betis ha ingaggiato Natan al momento della partenza di Germán Pezzella e il suo arrivo ha portato tante domande: sarebbe stato in grado di essere importante nella difesa biancoverde? Finora la sua risposta è stata notevole. Ha approfittato dell’infortunio di Bartra per entrare a far parte dell’undici titolare di Manuel Pellegrini e le sue prestazioni contro il Real Madrid e il Leganés hanno convinto tutti. Il brasiliano, in prestito dal Napoli, porta quella grinta che forse è mancata al tecnico cileno nelle passate stagioni. Ora punta ad avere continuità nell’undici titolare e a dimostrare che è arrivato in Liga per restarci”.

