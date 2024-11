Napoli quarto per spettatori allo stadio: in media sono 49 mila (C&F)

Inter, Milan e Roma sul podio, Juve sesta. La Serie A nel complesso mantiene una media alta: 31.288 spettatori per ogni gara, tasso di riempimento pari al 92,8%

Secondo i dati raccolti da Calcio & Finanza, il Napoli è quarto nella speciale classifica degli spettatori allo stadio. Medaglia di legno quindi per il club di De Laurentiis, sul podio Inter, Milan e Roma. La Juventus appena sesta, dietro alla Lazio.

Medaglia di legno Napoli: sono 49 mila gli spettatori medi allo stadio

Scrive Calcio & Finanza:

“Un dato che ricade sui bilanci delle società, dato che quella dei “ricavi da stadio” rimane una delle voci principali del conto economico insieme ai diritti televisivi e ai ricavi commerciali, ma che riguarda anche la distribuzione dei ricavi da diritti televisivi del campionato. Fino a questo momento la Serie A, nel suo complesso, sta mantenendo una media piuttosto alta: 31.288 spettatori per ogni gara, con un tasso di riempimento degli stadi pari al 92,8%. Era dalla stagione 1992/93 che non si vedevano numeri di questa portata negli impianti dei club del massimo campionato italiano (in quell’occasione la media aveva toccato quota 32.636).

Attualmente il primato per la media spettatori se lo aggiudica l’Inter, che dopo le prime gare casalinghe ha una media che supera i 72mila spettatori a gara. Anche quest’anno i nerazzurri sono tallonati dal Milan, che sta viaggiando a una media, in crescita, di 71.688 spettatori, staccato dunque di meno di due migliaia di tifosi dai rivali cittadini. Il podio si chiude con la Roma, che nelle sue gare casalinghe ha avuto oltre 63mila spettatori. In top 5 anche il Napoli e la Lazio, che hanno, rispettivamente, 49mila e 42mila spettatori medi”.

