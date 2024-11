Mourinho vuole tornare in Premier League: punta alla panchina del Newcastle (Guardian)

Ha chiesto a intermediari di tenerlo aggiornato sulla squadra inglese. Al momento Howe non è a rischio nonostante l’inizio di stagione difficile

José Mourinho vorrebbe tornare in Premier League. È questa l’ultima indiscrezione lanciata dal Guardian, secondo cui il portoghese starebbe puntando alla panchina del Newcastle, al momento occupata da Eddie Howe.

Scrive il Guardian:

“José Mourinho punta al posto di allenatore del Newcastle se Eddie Howe lascerà il St James’ Park. Il tecnico del Fenerbahce ha un conto in sospeso con la Premier League e ha individuato nel Newcastle la sua migliore possibilità di ottenere un altro incarico in Inghilterra, dopo aver allenato il Chelsea, il Manchester United e il Tottenham”.

Mourinho ha chiesto a degli intermediari di tenerlo informato sul Newcastle

Secondo il giornale inglese, “Mourinho avrebbe contattato degli intermediari chiedendo di essere tenuto al corrente degli sviluppi del Newcastle. Il 61enne ha incontrato il presidente del Newcastle, Yasir al-Rumayyan, in occasione del Gran Premio dell’Arabia Saudita a marzo e ha mantenuto i rapporti.

Howe non è sotto pressione nell’immediato e sono state d’aiuto le due vittorie consecutive contro Chelsea e Arsenal dopo un inizio di stagione difficile, ma non ha la garanzia di un posto di lavoro a lungo termine viste le ambizioni dei proprietari sauditi del Newcastle, che vogliono il club in Champions League. Il 46enne ha perso due alleati fondamentali quando i direttori Amanda Staveley e Mehrdad Ghodoussi se ne sono andati la scorsa estate, e ci sono state tensioni con il direttore sportivo Paul Mitchell“.

