La vita di Mourinho in Turchia: l’hotel da 1200 euro a notte, pizza margherita tutte le sere (Daily Mail)

Il Daily Mail racconta la nuova vita di Mourinho a Istanbul. L’allenatore del Fenerbahce si prepara ad accogliere in casa il Manchester United, una delle sue vecchie squadre.

Scrive il Daily Mail:

“L’ex allenatore del Chelsea, degli Spurs e dello United vive all’Hotel Four Seasons sulle rive del Bosforo, un luogo opportunamente opulento dove le suite più economiche partono da 1.000 sterline a notte (ndr circa 1200 euro), una cifra irrisoria per uno che riceve 10 milioni di sterline a stagione per aver accettato l’incarico al Fenerbahce con un contratto biennale. Dalla sua suite in questo palazzo del XIX secolo sul lato europeo di Istanbul, la vista spazia sullo stretto del Bosforo, fino al lato asiatico dove ha sede il Fenerbahce”.

Per Mourinho, Istanbul «è come Londra ma con un clima migliore»

Il Daily Mail si è recato all’hotel dove alloggia Mourinho:

“A 61 anni, Mourinho è ancora pieno di energia, di carisma e, come dice una fonte, «innamorato di Istanbul perché è come Londra ma con un clima migliore».

Il Fenerbahce era disposto ad affittargli la migliore casa della città, ma Mourinho ha optato per la vita d’albergo, citando il suo desiderio di fare le cose per bene. L’unica cosa che sa cucinare sono le uova strapazzate. Di tanto in tanto, si avventura per qualche centinaio di metri fuori dall’hotel, nelle strade affollate di Besiktas, nel suo locale preferito di doner kebab, dove il personale mostra al Mail Sport le immagini di Mourinho che si abbuffa da solo e rivela che ha chiesto loro di non condividerle.

Il personale dell’hotel scherza sul fatto che a cena ordina sempre le stesse cose: zuppa di pollo seguita da pizza margherita, gelato e acqua frizzante.

Sono piaceri semplici, ma questo è un palazzo adatto a un re e un mondo a parte rispetto al The Lowry Hotel di Manchester, dove ha vissuto per tutti i 935 giorni del suo regno all’Old Trafford.

Come dice la stessa fonte: «Jose ha una voglia matta di vincere. È un vincente. È per questo che il Fenerbahce lo ha ingaggiato e darà il via al suo regno qui ». Perché proprio la Turchia? Le ragioni per il Fenerbahce sono chiare: Mourinho desidera la passione che il calcio turco porta con sé.

