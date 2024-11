Lukaku, qualità e non quantità, diesel e non benzina: fa poche cose ma buone.

Il Corsera nota i miglioramenti del belga: “Il motore però inizia a girare, i fischi stavolta lo caricano, quando entra e anche quando esce”.

Il Napoli pareggia a San Siro contro l’Inter e mantiene la vetta della classifica. Un pareggio che, senza alcun dubbio, ha fatto piacere a Conte che ha anche visto miglioramenti nella sua squadra ancora al lavoro. Miglioramenti che, secondo il Corriere della Sera, hanno interessato anche Romelu Lukaku, fino a questo momento ancora uno sconosciuto tra le fila del Napoli.

“Qualità e non quantità, diesel e non benzina: fa poche cose ma buone. Su di lui sono sistematicamente in due. Il motore però inizia a girare, i fischi stavolta lo caricano, quando entra e anche quando esce”.

Lukaku era un ex molto atteso dal pubblico di San Siro che gli ha tributato fischi al suo ingresso in campo. Il belga fatica ancora, ma è indubbio che il suo tocco si veda insieme squadra.

“Solo Lukaku, fischiato e insultato dai suoi vecchi tifosi, fatica, ma è proprio da una giocata del belga che nasce il primo tiro nello specchio di Kvara”

