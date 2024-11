Lobotka unico dubbio di formazione di Conte, Gilmour in vantaggio nel ballottaggio (Sky)

Per il resto non dovrebbero esserci sorprese di formazione. Lobotka è ristabilito e sarà in panchina, pronto ad entrare a partita in corso

Manca sempre meno al big match di giornata tra Inter e Napoli. Le ultime di formazioni fornite da Massimo Ugolini, inviato a Castel Volturno di Sky Sport, parlando di un solo dubbio. Lobotka è ristabilito ma non è ancora pronto per partire titolare. Per questo nel ballottaggio è in vantaggio Gilmour, a San Siro dovrebbe iniziare lui. A partita in corso Lobo pronto a dare una mano.

Lobotka in panchina a San Siro

Le parole di Ugolini a Sky:

«Conte parla alle 14:30. De Laurentiis tornerà per assistere alla partita contro la Roma. Su X ha voluto sottolineare che comunque è un anno di ricostruzione. Questo aspetto deve essere tenuto a mente sempre. L’obiettivo principale è il ritorno nell’Europa dei grandi. I tifosi sono entusiasti nonostante la sconfitta con l’Atalanta. La squadra si sta allenando. L’unico dubbio è la presenza dal primo minuto di Lobotka. Dovrebbe partire Gilmour titolare, per il resto non dovrebbero esserci sorprese. Per Conte e Lukaku partita speciale».

Non gioca dall’ultima sosta nazionali ma la Slovacchia lo convoca lo stesso

Lobotka convocato dalla Slovacchia per la partita contro Svezia e Estonia. Calzona, ct della Slovacchia ed ex allenatore del Napoli, lo ha chiamato per le partite di Nations League contro Svezia e Estonia nonostante il centrocampista del Napoli non giochi proprio dall’ultima sosta per le nazionali.

Lobotka ha infatti rimediato un infortunio muscolare contro l’Azerbaijan che lo ha tenuto in infermeria per quasi un mese e ancora oggi è in dubbio per la prossima partita di campionato contro l’Inter. Conte è stato costretto a fare a meno di lui per diverse partite cruciali (Milan, Atalanta e forse Inter), ora rischia di vederlo partire con la speranza che torni senza infortuni.

Stessa speranza che accompagna il viaggio di Kvaratskhelia verso la Georgia, anche l’attaccante è stato convocato dalla sua Nazionale per le partite di Nations League contro Ucraina e Repubblica Ceca.

ilnapolista © riproduzione riservata