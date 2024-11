Lazio, Dia ha contratto la malaria in nazionale. È in cura a Dakar

“Ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure”

Boulaye Dia ha contratto la malaria in Senegal e le sue condizioni andranno monitorate nei prossimi giorni. L’attaccante è attualmente in cura a Dakar, dove si trovava per rispondere alla convocazione in vista degli impegni di novembre.

Leggi anche: Traoré, il Napoli vuole assicurarsi delle condizioni di salute, prima di ufficializzare l’arrivo

Lazio: il comunicato sulle condizioni di Dia

“La Federcalcio senegalese (FSF) informa il pubblico che i giocatori Boulaye Dia e Lamine Camara saranno ritirati dalla partita Burkina Faso-Senegal di giovedì 14 novembre 2024. Boulaye Dia ha avuto un attacco di malaria il giorno della partenza per Bamako, motivo per cui è rimasto a Dakar per continuare le cure. Per quanto riguarda Lamine Camara, negli ultimi due allenamenti ha avvertito dolori agli adduttori.I medici della Nazionale seguono con attenzione l’evolversi dello stato di salute dei due giocatori”.

C’è ansia per capire i tempi di recupero di Dia, ma bisognerà attendere il suo rientro in Italia per esserne sicuri. L’ultimo caso simile in Serie A è stato quello di Christian Kouame: l’attaccante della Fiorentina tornò in campo dopo circa una settimana quindi c’è una possibilità al momento di vedere l’attaccante biancoceleste in campo nel prossimo turno di Serie A contro il Bologna.

Leggi anche: Kouamé ricoverato a Firenze: ha contratto la malaria in Coppa d’Africa