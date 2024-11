L’amico che ha ripreso l’arbitro Coote mentre offendeva Klopp ora rischia il licenziamento

Si chiama Ben Kitt, ed è un ex giocatore di cricket. Lavora per una società di reclutamento dirigenziale tra i cui clienti ci sono il Manchester United e il Real Madrid. E stato sospeso

E l’altro? Chi è l’altro che nel video-scandalo istiga l’arbitro David Coote a offendere Klopp e il Liverpool? Che fine ha fatto l’altro?. Il Telegraph scrive che si tratta di un ex giocatore di cricket, del Nottinghamshire, si chiama Ben Kitt. E pure lui ora se la sta vedendo brutta: è stato sospeso dai suoi datori di lavoro, la società di reclutamento dirigenziale Forsyth Barnes tra i cui clienti si dice ci siano il Manchester United e il Real Madrid.

In una dichiarazione rilasciata al Telegraph il co-fondatore di Forsyth Barnes Roheel Ahmad dice che: “Forsyth Barnes ha appreso che il video di David Coote include uno dei suoi dipendenti, Ben Kitt. Si tratta di qualcosa che stiamo prendendo molto seriamente e abbiamo sospeso Ben con stipendio pieno mentre continuiamo le indagini. Sebbene stiamo ancora raccogliendo tutti i fatti, sappiamo per certo che il video è stato girato alcuni anni prima che Ben diventasse un dipendente di Forsyth Barnes. Nel tempo trascorso in azienda, Ben ha dimostrato una forte etica del lavoro e dedizione alla sua carriera. È maturato notevolmente ed è diventato un giovane uomo responsabile”.

