Cristante: «Ranieri sa come si fa, ma siamo noi a doverci dare in primis una svegliata»

A Sky: «Dobbiamo trovare compattezza anche attraverso il gioco, inizio di stagione pessimo»

Pochi minuti prima della sfida tra Napoli e Roma, Cristante è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Focus del suo intervento l’andamento della stagione per i giallorossi, oltre che la sfida in questione del Maradona.

Cristante: «Sappiamo il mister»

Di seguito le dichiarazioni integrali:

«Il mister sappiamo che ha tanta esperienza, sa come si fa in queste situazioni. Penso anche che siamo noi a doverci svegliare in primis, bisogna dare tutto e sistemare questo inizio di stagione veramente pessimo. Dobbiamo ritrovare compattezza anche attraverso il gioco»

Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma

Formazioni ufficiali. Napoli e Roma arrivano alla sfida del Maradona in due mood parecchio distanti: i giallorossi hanno l’esigenza di riprendersi e subito, il Napoli vorrà tener testa alla prestazione matura dell’Atalanta in quel di Parma e alla sfavillante Inter. Entrambe le squadre nerazzurre hanno attacchi spaventosi, più di 30 gol in sole 13 partite. Il Napoli ne ha segnati soltanto 19. Questo il leitmotiv principale della partita di oggi, che presumibilmente vedrà una squadra (quella di Conte) proporre gioco e l’altra cercare di limitare i danni e far male in ripartenza. Proprio per questo Ranieri, orfano di Dybala e Hummels, ha deciso di infoltire il centrocampo. Conte dovrà essere bravo ed intelligente a trovare contromisure nel mentre.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

