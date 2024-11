Il mancato Pallone d’Oro assoluto protagonista. In rete Bellingham, a digiuno Mbappé. Tre infortuni per i Blancos che hanno un problema con i muscoli

Il Real Madrid torna a vincere: travolge l’Osasuna (4-0), Vinicius segna anche su rilancio del portiere

Due sconfitte casalinghe di seguito possono provocare un terremoto al Real Madrid. Importa zero che pochi mesi fa hai vinto Champions e campionato. Il passato non esiste alla Casa Blanca. Le due sconfitte contro Barcellona e Milan avevano creato un clima elettrico. Senza dimenticare tutto quel che era accaduto in occasione del Pallone d’Oro assegnato a Rodri e non a Vinicius. Era comparso anche qualche articolo sulla panchina di Ancelotti.

Oggi invece al Bernabeu è arrivato l’Osasuna quinto in classifica, unica squadra ad aver battuto in Liga il Barcellona di Flick (4-2). Ancelotti si è affidato alla vecchia guardia e a quelli arruolabili. Tanti, infatti, gli infortunati. Cui oggi si sono aggiunti Rodrygo, Militao (si teme un infortunio serio) e Lucas Vazquez. Qualcosa andrà rivisto nella preparazione dei muscoli. Rodrygo è uscito al 20esimo (per lui Brahim), Militao al 30esimo. Ancelotti non aveva più difensori centrali e ha fatto entrare il 21enne Raul Asencio. Poi si è accasciato anche Lucas Vazquez ma gli Ancelotti hanno preferito tenerlo in campo fino all’intervallo per non perdere il terzo cambio ancor prima della fine del primo tempo. Proprio Raul Asencio con un lancio lunghissimo ha mandato in porta Bellingham per il 2-0. Primo gol stagionale per l’inglese che si è finalmente tolto un peso.

Il protagonista della giornata è stato il mancato Pallone d’Oro Vinicius. Che ha segnato l’1-0 nel primo tempo e poi nella ripresa gli altri due. Il terzo su rilancio direttamente di Lunin: il brasiliano è andato in porta con irrisoria facilità. Nessuna rete invece per Mbappé che è evidentemente insofferente per questo digiuno. Dovrà aspettare quindici giorni per tornare a segnare, ora c’è la sosta per le Nazionali. Lui non è stato convocato da Deschamps e potrà riposarsi.

