Il Real Madrid non prevede introiti dal Mondiale per Club: «non ci sono informazioni precise a riguardo»

Il Real Madrid non si aspetta di ricevere un centesimo dal Mondiale per Club di Infantino. Lo ha messo nero su bianco, nella previsione di bilancio 2024-25. Tra le diverse voci, alla sezione “introiti” non c’è nulla sui soldi che dovrebbero arrivare dal nuovo torneo ideato da Infantino. A rivelarlo è The Athletic.

Il Real Madrid prevede di fatturare oltre un miliardo senza il Mondiale per Club di Infantino

Scrive il portale sportivo del New York Times:

“Il Real Madrid non ha preventivato alcun reddito derivante dall’imminente Coppa del Mondo per Club Fifa nei propri conti del club «in quanto non ci sono informazioni precise sull’argomento»“.

E poi spiega:

“Il Real ha condiviso le sue proiezioni di bilancio per il 2024-25 con due punti interrogativi finanziari: l’incertezza sulla Coppa del Mondo per Club ampliata a 32 squadre la prossima estate e la disputa del club con i residenti locali sull’organizzazione di concerti al Santiago Bernabeu. I conti del Madrid mostrano che il loro fatturato ha superato per la prima volta 1 miliardo di euro (1,043 miliardi di euro; 860 milioni di sterline, 1,113 miliardi di dollari), ma non ha incluso flussi di reddito per il torneo della Fifa o per l’organizzazione di concerti presso il loro stadio“.

Il Real Madrid non ha torto sulla mancanza di informazioni. I media di tutta Europa lo ribadiscono e mancano appena sette mesi all’inizio del torneo. Ma sull’immensa organizzazione non si sa assolutamente nulla. Niente su i centri sportivi dove si alleneranno le squadre, niente sugli sponsor o sulle emittenti tv.

