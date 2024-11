Il Napoli trasforma in gol il 63% delle occasioni create, nessuno fra i top-5 campionati europei fa meglio

Dal CorMezz. 15 occasioni su 24 finiscono in gol e Lukaku che ha partecipato attivamente al 47% delle reti degli azzurri in campionato.

Il Corriere del Mezzogiorno dà risalto a una statistica interessante del Napoli di Conte. Considerando i top 5 campionati europei, il Napoli è la prima squadra per trasformazioni della occasioni in gol. 15 occasioni su 24 finiscono in gol, il 63%.

Lukaku ha partecipato attivamente al 47% delle reti in campionato

Scrive il Corriere del Mezzogiorno:

Il Napoli è la squadra dei top-5 campionati europei con la percentuale più alta di trasformazione delle occasioni da gol: il 63% (15 su 24) con Romelu Lukaku che ha partecipato attivamente al 47% delle reti degli azzurri in campionato. L’attaccante belga è la bestia nera del Torino: in carriera sono cinque i gol e quattro gli assist realizzati contro i granata.

L’importanza capitale di Romelu nell’economia della stagione del Napoli (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini:

Napoli-Roma ha sancito l’importanza capitale di Romelu Lukaku nell’economia della stagione del Napoli: per quello che già è stato e per tutto quello che dovrà essere. E poi ha messo la cornice intorno al legame inscindibile tra Antonio Conte e il suo centravanti.

«Romelu è fin troppo buono, sente grande responsabilità nei confronti miei e dei tifosi. Spero che il gol gli dia più fiducia, abbiamo bisogno di lui», ha detto il signor Antonio domenica. Tutto molto vero: finora ha messo insieme 5 reti e 4 assist risolvendo o contribuendo a risolvere giornate e serate molto complesse come quelle con il Parma, il Como, il Milan e la Roma.

Quando segna, il Napoli vince sempre. E quando segna, beh, sbroglia storie tese: il primo gol con il Parma al 92’, all’esordio sbucando fuori dalla panchina con un paio di allenamenti nelle gambe, servì a rimettere in piedi la serata dopo 73 minuti di svantaggio e affanni; due assist e tris contro il Cagliari all’Unipol Domus, in un clima infuocato; rigore del 2-1 contro un Como indomabile, nel momento più complesso del pomeriggio, e secondo assist della giornata a Neres dopo quello a McTominay in apertura. Milan e Roma le ciliegine. Tra l’altro, in campionato, soltanto Lookman come Romelu ha partecipato a tante reti o concretizzando o rifinendo (11, 7 gol e 4 assist).

ilnapolista © riproduzione riservata