Osimhen è così forte che potrebbe andare ovunque. Ma andrà solo dove vorrà De Laurentiis (The Athletic)

“Difficile immaginare un centravanti più completo. Ed è assurdo che abbia passato in Turchia uno degli anni migliori della sua carriera”

“Forse ricorderete Victor Osimhen per cose come aver portato il Napoli al primo scudetto dai tempi di Maradona o essere diventato il primo giocatore africano a concludere la stagione come capocannoniere italiano nel 2023. Attualmente, però, è protagonista di una produzione turca un po’ più d’autore”. Che è una definizione molto bella, delicata, per dire che Osimhen s’è andato a piazzare volente o nolente ai margini del grande calcio proprio quando doveva decollare. Lo scrive The Athletic in una guida ragionata ai 15 attaccanti che quest’estate dovrebbero essere i protagonisti di un calciomercato esplosivo.

“A parte Erling Haaland – scrivono – è difficile immaginare un centravanti più completo, nello stile tradizionale, del nigeriano. Osimhen è alto, forte ed esplosivo; al meglio, è sia quasi ingiocabile in aria che tecnicamente abile. Come la maggior parte degli attaccanti d’élite, ha a disposizione una gamma di conclusioni. Può essere un cecchino, un bracconiere e può allungare le difese con il suo movimento. Osimhen è, in altre parole, il pacchetto completo. In definitiva, è piuttosto strano che abbia trascorso uno degli anni migliori della sua carriera in Turchia“.

Osimhen e il braccio di ferro con De Laurentiis

The Athletic ricorda anche il braccio di ferro col Napoli: “L’estate scorsa l’unico corteggiatore disposto a pagare la sua clausola era in Arabia Saudita. Osimhen ha minacciato di non giocare a meno che il Napoli non avesse negoziato. Non è così che lavora Aurelio De Laurentiis, il presidente del Napoli. Ha chiarito che avrebbe lasciato volentieri Osimhen fuori dalla squadra. Alla fine, si è unito al Galatasaray in prestito per la stagione, ma non è probabile che questa sia una soluzione a lungo termine. Il Chelsea aveva pensato di ingaggiarlo la scorsa estate e molto probabilmente lo avrebbe fatto se De Laurentiis fosse stato disposto a cedere. Ma questo è probabilmente solo l’inizio: Osimhen è il tipo di giocatore che potrebbe giocare per qualsiasi squadra in Europa. Il problema sarà scoprire chi è in grado di fare un affare con De Laurentiis”.

Per la cronaca gli altri attaccanti della lista sono Dusan Vlahovic, Moise Kean, Viktor Gyokeres, Alexander Isak, Benjamin Sesko, Liam Delap, Darwin Nunez, Hugo Ekitike, Lois Openda, Nick Woltemade, Matheus Cunha, Thierno Barry, Jonathan David e Jean Philippe-Mateta.

