Padovano: «Lukaku importante anche se non entra nel tabellino. Conte gli mette benzina»

Michele Padovano è intervenuto nel programma radiofonico ‘1 Football Club‘, in onda su 1 Station Radio. Oggi opinionista Sky, è stato un ex calciatore di Napoli e Juventus. Durante l’intervista ha espresso un suo parere su Koopmeiners e Lukaku, e il lavoro svolto da Conte quando c’è di mezzo la Nazionale.

Chi sembra aver reso di meno finora sembra essere Koopmeiners. Ecco cosa ha detto Padovano a riguardo: «Il suo ruolo non è molto facile, ma in ogni caso credo che arriverà anche lui. Poi leggendo le parole di Motta e Giuntoli dicono che si sta allenando molto bene. Non dimentichiamo che é arrivato tardi e non ha fatto una preparazione atletica completa e sicuramente questo nel calcio moderno influisce. In un calcio fisico, dove si corre tanto, perdere anche 20 giorni di allenamento influenza le prestazioni in campo». Padovano: «Lukaku, il paragone con Koopmeiners non regge»

Si parla molto anche di Lukaku, su di lui ci sono diversi pareri contrastanti. Ma tra lui e Koopmeiners?

«Secondo me il paragone con Koopmeiners non ci sta. Lukaku ha già messo a referto 5 gol e 4 assist, che non è poco avendo giocato solo 19 partite da titolare. Poi comunque anche quando non entra nel tabellino fa sempre un lavoro importante per la squadra. Certo poi la condizione fisica con la sua stazza influisce».

Si è parlato del calciatore belga che quando non è andato in Nazionale ha messo dei carichi di lavoro:

«Conoscendo Conte, è un fautore del lavoro. Quindi quando ha la possibilità di allenare i giocatori gli mette benzina affinché poi la squadra possa dare un qualcosa in più a febbraio, marzo, quando le avversarie saranno più stanche e caleranno».

