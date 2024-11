Il Milan non ha un gioco, poche idee e confuse. Leao forse non è neanche il più grave (CorSera)

A deludere è stato soprattutto il (non) gioco. Il Monza sembrava il Milan, una squadra che attacca, spinge, cerca il gol. Invece, solo tanta sofferenza

Sul Corriere della Sera, Carlos Passerini commenta la prestazione del Milan di ieri sera a Monza. Il responso è che forse Leao non è il problema più grande dei rossoneri. La squadra di Fonseca non ha un gioco, poche idee e pure confuse.

Scrive il giornalista del Corriere della Sera:

Il Milan ha tanti problemi. E quello di Leao forse non è neanche il più grave. Una sofferenza del Diavolo, un primo tempo da brividi, ma alla fine il Milan torna dal derby di Monza con la prima vittoria in trasferta stagionale e tre punti fondamentali per dare ossigeno a una classifica che resta comunque asfittica. Settimo posto, fuori dall’Europa: così non va. Nessuno può essere soddisfatto, a partire dalla proprietà.

A deludere è stato soprattutto il (non) gioco: poche idee e confuse. Per lunghi tratti il Monza è sembrato il Milan, o meglio ciò che il Milan dovrebbe essere, nei piani di Fonseca: una squadra che attacca, spinge, cerca il gol. Invece, solo sofferenza.

E martedì c’è la partita di Champions in casa del Real Madrid.

“Vedremo se Leao ci sarà dall’inizio: l’allenatore portoghese lo ha tenuto per la terza volta di fila in panchina in campionato, concedendogli solo l’ultima mezz’ora: discreto impegno, ma tre tiracci non all’altezza della sua classe. Serve di più, anche da parte sua, per risolvere da questa grana che danneggia soprattutto la squadra”

