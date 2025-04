Gestacci nel derby di Madrid, nessuna squalifica. Multe per Rüdiger, Mbappé e Ceballos

Assolto Vinicius. Su Rüdiger e Mbappé incombe la minaccia di squalifica in caso di recidiva.

Poco fa, è arrivato il verdetto della Uefa riguardante l’indagine aperta nei confronti di quattro giocatori del Real Madrid per “comportamenti indecenti” durante il derby di Champions tra le Merengues e l’Atletico. I quattro nomi in questione erano quelli di Rüdiger, Mbappé, Ceballos e Vinicius. Quest’ultimo se l’è cavata con una piena assoluzione, Rüdiger e Mbappé hanno invece ricevuto solo una multa e la ‘minaccia’ di essere squalificati per una partita qualora dovessero nuovamente infrangere la stessa norma. Multa anche per Ceballos il quale però non rischia alcuna sospensione in caso di recidiva.

Il verdetto della Uefa

“A seguito dell’indagine condotta da un Ispettore Etico e Disciplinare della Uefa, sono stati avviati procedimenti disciplinari contro i seguenti giocatori del Real Madrid: Antonio Rüdiger, Kylian Mbappé e Daniel Ceballos Fernández, per una possibile violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa (Art. 11(2)(b) del Regolamento Disciplinare Uefa). Nessun procedimento disciplinare è stato avviato nei confronti del giocatore del Real Madrid, Vinícius Júnior”, si legge nella nota.

“Il Comitato di Controllo, Etica e Disciplina della Uefa ha adottato le seguenti decisioni:

Di multare il giocatore del Real Madrid Antonio Rüdiger, per un importo di 40.000€ e di sospenderlo per un totale di una (1) partita delle competizioni per club UEFA a cui avrebbe altrimenti avuto diritto a partecipare, per violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa. Tale sospensione non viene applicata immediatamente ed è soggetta a un periodo di prova di un (1) anno a partire dalla data della presente decisione;

Di multare il giocatore del Real Madrid, Kylian Mbappé, per un importo di 30.000€ e di sospenderlo per un totale di una (1) partita delle competizioni per club Uefa a cui avrebbe altrimenti avuto diritto a partecipare, per violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa. Tale sospensione non viene applicata immediatamente ed è soggetta a un periodo di prova di un (1) anno a partire dalla data della presente decisione.

Di multare il giocatore del Real Madrid, Daniel Ceballos Fernández, per un importo di 20.000€ per violazione delle regole fondamentali di condotta decorosa”, conclude il comunicato della massima istituzione europea.

