Fonseca: «Leao? Per me è solo una scelta, non c’è nessun conflitto»

Fonseca ha parlato a Sky Sport prima di Monza-Milan.

Le parole di Fonseca

Siamo alla terza panchina consecutiva per Leao. Cosa deve fare adesso?

«Io devo pensare non solo a questa partita ma anche alla prossima contro il Real Madrid. Devo fare la gestione della squadra. Non voglio entrare nei dettagli. Oggi io penso che questa sia la squadra giusta per sfidare il Monza, pensando anche al Real Madrid».

Inizia a vedere un cambiamento in Leao negli allenamenti?

«Non voglio entrare nei dettagli. Per me è solo una scelta, non c’è nessun conflitto. È solo un’opzione, le altre cose interne, che riguardano la gestione del gruppo, ne parlo in privato. Io so come stanno le cose. Quello che è importante per me oggi è avere una squadra per vincere a Monza».

Cerca anche un cambiamento anche nei risultati?

«Sì, è importantissimo vincere oggi. Sappiamo che è una partita difficile ma dobbiamo solo pensare a vincere. La squadra sta dando segnali molti positivi e ottenere anche una crescita di risultati».

Ieri le indiscrezioni sulla terza panchina consecutiva di Leão. L’allenatore del Milan, Paulo Fonseca, smentisce ogni screzio con il portoghese, ma i fatti dicono qualcosa di diverso. L’allenatore, connazionale dell’attaccante, preferisce l’atteggiamento di Okafor alle sue fiammate tecniche. E Leão non l’ha presa bene, come scrive il Corriere dello Sport. Avrebbe detto al suo entourage di muoversi per cercare un’altra squadra.

