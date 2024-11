Gol inspiegabilmente annullato al Monza. Ziliani: «L’arbitro applica la regola dello svantaggio, novità storica»

Monza-Milan. Ziliani: «Una cosa mai vista. Fallo fischiato solo dopo il gol del Monza». Da Dazn provano pure a spiegare. «Dal Metaverso è tutto, linea al 118»

Gol inspiegabilmente annullato al Monza. Ziliani: «L’arbitro fischia un fallo dopo il gol, non si era mai visto»

Monza-Milan 0-1 a fine primo tempo. Gol di Reijnders. Il Monza può recriminare per un gol annullato a Dani Mota per un fallo (di per sé non chiarissimo) inizialmente non fischiato a Bondo su Theo Hernandez. Una roba mai vista, Ziliani su X scrive di regola dello svantaggio.

Ecco cosa scrive Ziliani a proposito del gol annullato al Monza

Con gli arbitri che ci ritroviamo era nell’aria e alla fine è successo: è nata la “regola dello svantaggio”. Sì, dello svantaggio. È successo stasera in Monza-Milan. Vi spiego tutto. Il Monza sta attaccando quando si vede Theo Hernandez cadere dopo un contatto con Bondo a palla lontana. L’arbitro Feliciani fa proseguire e pochi secondi dopo il Monza va in gol con Dani Mota. Feliciani, che è a un passo da Mota, guarda la palla entrare in rete e annulla. Per il fallo di prima su Hernandez. Che però non aveva fischiato. Perché quindi il gioco era proseguito? Evidentemente per la nuova “regola dello svantaggio”. Che a differenza della regola del vantaggio, che consente a chi ha subìto il fallo di proseguire l’azione se questa sembra più vantaggiosa della punizione, consente a chi ha subìto un fallo non granché, tant’è che l’arbitro non lo fischia, di vedersi annullare il gol eventualmente segnato a fine azione dall’avversario. Mai accaduto nella storia secolare del calcio: infatti il telecronista di Dazn Buscaglia giustamente non si raccapezza e chiede all’esperto arbitrale Marelli una spiegazione della decisione dell’arbitro. “Ha lasciato proseguire – spiega Marelli – proprio per dare la possibilità, in caso di sua svista, di poter intervenire e di poter convalidare la rete del Monza”.

