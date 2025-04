Sprofondo Tottenham, Postecoglou: «Non è il mio ruolo soddisfare l’umore dei tifosi»

È crisi in casa Tottenham, il tecnico sul banco degli imputati. Il Times: “Ci sono richieste per il licenziamento”. L’allenatore ha replicato

Il Tottenham sta attraversando una delle peggiori stagioni degli ultimi anni, come testimonia il 14esimo posto nella classifica della Premier League. Un nuovo fondo si è toccato con la sconfitta per 0-1 contro i rivali del Chelsea nella serata di giovedì. I sostenitori degli Spurs attribuiscono le cause delle deludenti prestazioni all’operato del club in sede di mercato ma anche alla scelte del tecnico Ange Postecoglou. Quest’ultimo, però, ritiene che non sia compito suo rispondere alle critiche dei tifosi o ricostruire il rapporto tra i supporters e i vertici della compagine britannica. Su quest’argomento si è soffermato il “Times”.

Crisi Tottenham, la posizione di Postecoglou

“La 16esima sconfitta stagionale del Tottenham in Premier League ha portato ad intonare cori come “Non sapete cosa state facendo”, quando Postecoglou ha sostituito Lucas Bergvall con Pape Matar Sarr nel secondo tempo […] Gli Spurs languono al 14° posto, e ci sono richieste per il licenziamento di Postecoglou. «Sento che le persone vogliono che io dica qualcosa che in qualche modo cambi l’umore dei tifosi», ha detto. «Non ho mai pensato che questo fosse il mio ruolo. Il mio ruolo è quello di creare squadre e giocare in un modo che porti i tifosi a sostenere ciò che stiamo facendo. Sono piuttosto frustrati e arrabbiati in questo momento, lo capisco, e comprendo la perplessità nei miei confronti, ma se qualcuno pensa che quei giocatori non ci stessero provando, non stava guardando la partita giusta. I giocatori stanno lottando con le unghie e con i denti per affrontare i nostri problemi in una stagione difficile, cercando di cogliere questa grande opportunità che ci aspetta». Postecoglou si riferiva alle speranze del Tottenham di vincere l’Europa League”.

The Times ha poi riportato altre parole del greco:

«A volte si esagera e quando si esagera non lo sopporto perché sono un po’ della vecchia scuola in quel senso. Sta a noi trovare un modo per riportarli dalla nostra parte con quello che stiamo facendo. Non riesco ancora a ignorare il fatto che abbiamo una grande opportunità per noi stessi da qui alla fine della stagione. Sarebbe diverso se non esistesse, sarebbe una strada più dura da percorrere».

Insomma, Postecoglou ritiene che più che rispondere ai tifosi con le parole debba farlo con i fatti. Così sia. Staremo a vedere.

