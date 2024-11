“Non riflettono la posizione del club e non corrispondono ai buoni rapporti di lunga data tra le due squadre”, si legge nel comunicato.

Durante il match tra Bayern Monaco e Psg di Champions era stato mostrato uno striscione offensivo nei confronti del presidente del club parigino Nasser Al-Khelaifi.

Il club tedesco ha tenuto a scusarsi attraverso un comunicato.

Il Bayern Monaco si scusa col Psg per lo striscione contro Al-Khelaifi: “Messaggi non autorizzati”

L’Fc Bayern vorrebbe scusarsi per quanto accaduto; gli striscioni non erano autorizzati e non riflettono la posizione del club, non corrispondono ai buoni rapporti di lunga data tra i due club. Il tono di questi striscioni va anche contro lo stile del Bayern e le relazioni rispettose che il club mantiene con le altre squadre internazionali.

Le Parisien dà risalto a una curiosa statistica relativa alla partita Bayern Monaco-Psg. La squadra di Luis Enrique ha perso 1-0 in casa dei bavaresi, peggiorando ulteriormente la sua posizione in Champions League. Attualmente ha appena 4 punti in classifica, è al 26esimo posto che, in questo momento, significa eliminazione diretta dalla competizione. Ad aggravare una situazione già pesante, è la prestazione dei parigini. Il dato clamoroso è che Neuer ha fatto più dribbling di Barcola e Dembélé messi insieme.

Questa è una statistica che è allo stesso tempo aneddotica e molto significativa. E anche un po’ umiliante per l’intera squadra parigino. Bradley Barcola e Ousmane Dembélé , i due attaccanti schierati al calcio d’inizio da Luis Enrique durante la sconfitta del Psg sul campo del Bayern Monaco (1-0) martedì sera in Champions League, insieme hanno realizzato meno dribbling del portiere bavarese, Manuel Neuer. Oppure, se guardiamo le statistiche riportate dal sito Who Scored , zero a uno.

