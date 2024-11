Fonseca: «Spero che Rafa e Theo possano fare la differenza. Difendendo a cinque, diamo a Rafa più libertà»

A Sky: «Abbiamo preparato un aiuto con Musah. Una linea di 5 aiuta Emerson contro Vinicius e serve anche contro Mbappé»

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Sky, prima del match di Champions League contro il Real Madrid.

Fonseca: «Vinicius? Abbiamo preparato un aiuto con Musah»

Come pensi di fermare Vinicius?

«Abbiamo preparato un aiuto con Musah. In tanti momenti, avere una linea di 5 aiuta Emerson contro Vinicius e serve anche contro Mbappé».

Si aspetta grandi cose da Leao e Theo Hernandez?

«Spero di sì. Spero che Rafa e Theo possano fare la differenza. Difendendo così, diamo a Rafa più libertà. Partita difficile, ma anche buona per avere palla e gestirla. Sono positivo».

Cosa ha detto nelle ultime ore ai giocatori?

«Noi siamo fortunati per avere questi momenti nella nostra vita, milioni di persone vorrebbero stare in questo spogliatoio. Affrontiamo una grandissima squadra, dobbiamo essere vigorosi difensivamente ma anche sfruttare i momenti della partita e mostrare i nostri valori».

Come si aspetta il gioco del Real Madrid?

«Mi aspetto un Real ovviamente molto offensivo. Con Modric mi aspetto più momenti offensivi, sappiamo che Mbappé e Vinicius sono fondamentali in tante situazioni individuali del Real che abbiamo preparato. Giocando in casa, giocherà all’attacco».

Real Madrid-Milan, le formazioni: Ancelotti si affida a Modric per liberare Bellingham. Leao titolare

Le formazioni ufficiali di Real-Milan. Al Bernabeu va in scena una delle sfide più affascinati della storia del calcio. Fonseca si affida a Leao, Ancelotti cambia: Modric al posto di Rodrygo che finiscein panchina. Una scelta per liberare Bellingham dai compiti più difensivi e restituirgli libertà d’azione.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vázquez, Rüdiger, Militão, Mendy; Valverde, Modrić, Tchouaméni; Bellingham; Mbappé, Vinícius Júnior. A disp.: González, Mestre; Fran García, Vallejo; Camavinga, Ceballos, Güler; Díaz, Endrick, Rodrygo. All.: Ancelotti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Thiaw, Tomori, Hernández; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leão; Morata. A disp.: Sportiello, Torriani; Calabria, Pavlović, Terracciano; Loftus-Cheek; Abraham, Camarda, Chukwueze, Okafor. All.: Fonseca.

ilnapolista © riproduzione riservata