Corona accusa: «Mario Rui è diventato uno stalker, ormai la moglie vive nella paura»

Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi, torna a far parlare di sé per la pesante accusa lanciata contro Mario Rui, terzino del Napoli che in questo momento non ha spazio nella squadra di Conte. Il portoghese doveva andare via in estate, ma ha rifiutato diverse proposte, ha rotto anche con il suo agente e adesso questa pesante accusa.

Mario Rui accusato di stalking nei confronti della ex moglie

Sul proprio canale Telegram, Corona scrive:

“La denuncia arriva a me direttamente dal nuovo compagno della moglie (Renata Goncalves ndr) che per il momento mi ha esplicitamente richiesto di rimanere anonimo ma di dare luce a questo gravissimo fatto di cronaca. «Renata vive un periodo di forte fragilità emotiva, è in preda all’ansia, teme ogni giorno ripercussioni e possibili gesti folli da parte di Mario Rui».

Il difensore partenopeo è stato da tempo lasciato dalla moglie ed è consapevole che, dalla primavera scorsa, lei ha intrapreso una nuova relazione con un istruttore di padel. Tuttavia come riferito a me dal nuovo compagno di Renata, la relazione è ostacolata dagli inquietanti atteggiamenti di Mario Rui che stalkerizzerebbe la moglie, impedendola di rifarsi una vita.

«Viviamo con l’ansia e la paura, non sappiamo come vivere la nostra relazione in questa situazione opprimente che sembra senza via d’uscita».

Queste le parole del coach di padel che mi hanno colpito di più. Ma non solo: il terzino sinistro ha rifiutato 6 offerte con ingaggi superiori al 1.8 milioni di euro percepiti attualmente, pur di rimanere nella città di Napoli per monitorare e mantenere il controllo sull’ormai ex moglie”

