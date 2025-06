Il business Mondiale per Club: alla tv inglese è un successo, intercetta il pubblico di Peppa Pig (Telegraph)

Il quotidiano inglese Telegraph prende atto che il business Mondiale per club funziona.

Scrive:

La Coppa del Mondo per Club, nonostante sia stata un disastro su quasi tutti i fronti – temperature estreme, partite squilibrate, stadi semi-vuoti e infrastrutture precarie – ha raggiunto un traguardo inaspettato: ascolti record.

Il Telegraph analizza:

Mentre i tifosi tradizionali cercano ancora incontri di alta qualità tra squadre blasonate, una nuova generazione di tifosi è entusiasta di vedere icone come Messi o Ronaldo giocare in qualsiasi contesto. È proprio questo pubblico che ha garantito a Channel 5 un incredibile picco di 1,6 milioni di spettatori per la partita del Chelsea contro un (ignoto) Lafc (che poi sarebbe il Los Angeles Football Club).

Prosegue il quotidiano britannico:

Dazn ha speso 1 miliardo di dollari per acquistare i diritti globali dalla Fifa, il che sembra una cifra sbalorditiva, finché non si considera che l’Arabia Saudita ha acquistato una quota in Dazn per una somma (del tutto casualmente) molto simile. Nel Regno Unito, Dazn ha sub-licenziato i diritti alla cara vecchia Channel 5, mettendo così l’emittente tv normalmente più associata a Peppa Pig, Jeremy Vine e “Living With My Fifty Stone Legs” all’avanguardia del più entusiasmante progetto di “sportswashing” del mondo oggi. Evviva! Di quei 1,6 milioni menzionati sopra, il 34% del pubblico rientrava nella fascia demografica ambita 16-34 anni e non sorprende che la società madre del canale, Paramount Global, abbia salutato questo come un “momento eccezionale per Channel 5, che ha generato grandi numeri, inclusi nuovi pubblici più giovani e difficili da raggiungere”.

Il Telegraph scrive che:

il successo di audience del Mondiale per Club, trainato dalla presenza di volti noti, suggerisce un cambiamento nel panorama dell’intrattenimento sportivo. Similmente alle “joke fights” di Jake Paul che generano enormi ricavi, l’interesse del pubblico più giovane sembra concentrarsi sulla spettacolarità e sulla presenza di celebrità, a prescindere dalla qualità intrinseca dell’evento.

Il Telegraph chiude in modo amaro:

Come ha dichiarato Ronaldo, “Appartengo all’Arabia Saudita”, e non è il solo.