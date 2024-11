Amorim: «L’identità viene prima della tattica. I giocatori dello United devono fare il tour di Old Trafford»

Ai canali ufficiali del club: «Non contano i moduli, ma come i calciatori vedono e sentono il Manchester United. Come pressiamo passa in secondo piano»

Il Manchester United ha scelto Ruben Amorim come nuova guida tecnica, dopo che il portoghese si è messo in luce con il suo Sporting Lisbona. Non capita così spesso che un allenatore lasci il suo posto nel bel mezzo della stagione, con un progetto in movimento. Evidentemente, l’Old Trafford emana ancora una luce particolare agli occhi degli amanti del calcio. Proprio questo tipo di luccichio, rispetto per la storia Amorim sta tentando di riportare in auge nel suo spogliatoio

Ne parla il Telegraph, che riporta delle dichiarazioni del neo-allenatore dei Red Devils a questo riguardo: «Quando vieni qui, è tutto molto diverso. Così puoi capire la storia: dopo l’incidente, siamo diventati campioni d’Europa. Questo tipo di forza penso sia importante da trasmettere alla squadra. Quando i giocatori vengono qui, dovrebbero fare lo stesso tour con la stessa persona ogni volta. Credo che sia fondamentale. Devi sentire che questo è il Manchester United, e dev’essere normale. Quando trascorri molti anni senza vincere, inizi a perdere quella sensazione. Devi essere chiaro nel messaggio che vuoi dare ai giocatori. Penso che sia necessario che tutti i giocatori facciano questa esperienza per recuperare quel sentimento.»

Amorim: «Non contano i moduli. La mia squadra avrà un’idea precisa»

Il Manchester United è stato accusato di mancanza di una chiara identità e di uno stile di gioco negli undici anni difficili trascorsi dal ritiro di Sir Alex Ferguson nel 2013. Amorim – che ha iniziato il suo lavoro lunedì come nuovo allenatore del club – vuole così riportare al centro del villaggio proprio quella passione, quel marchio.

Ne parla così il quotidiano inglese succitato:

“Amorim ha sottolineato che l’identità viene prima di qualsiasi sistema o tattica. «Molti parlano di 3-4-3 o 4-3-3, ma per me, da giocatore o compagno nel Manchester United, non è un sistema. È il carattere dei giocatori, il modo in cui vedono il club. Dobbiamo concentrarci su questo prima di tutto il resto: come giochiamo, come pressiamo. La cosa più importante in questo momento è creare i principi, l’identità e il carattere che avevamo in passato.»

Alla domanda su che tipo di squadra i tifosi del Manchester United vedranno, Amorim ha risposto: «È difficile dirlo. Vorrei dirvi belle parole, ma voglio essere onesto. Posso solo garantire che vedrete un’idea. Vi piacerà o meno, non lo so, ma vedrete un’idea. Vedrete una posizione chiara, qualcosa che vogliamo raggiungere. Ma dobbiamo iniziare dal primo giorno, senza paura, senza pensare che i giocatori non siano abituati a giocare in questo modo. Questo non è nella mia mente. Partiremo fin dal primo giorno con la nostra idea. Questo è l’obiettivo.»”

