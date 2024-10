Zirkzee, lo scetticismo di Scholes: «Che cos’è? Un 9 o un 10? Non credo proprio che segnerà 20 gol»

«Lo United ha speso una quantità ridicola di denaro e alcuni nemmeno giocano. Come Ugarte che avrebbe dovuto cambiare il centrocampo»

Zirkzee, lo scetticismo di Scholes: «Che cos’è? Un 9? Un 10? Non credo proprio che segnerà 20 gol»

Scholes, storica bandiera del Manchester United, fa a pezzo il mercato del club che è 14esimo in classifica con appena 8 punti in classifica dopo 7 partite.

Le parole di Scholes sono riportate dal Daily Mail:

«Abbiamo tre o quattro attaccanti considerati da venti gol a stagione, quindi potenzialmente stai guardando un attacco da 80 gol a stagione. Ma io non li vedo nella linea di attacco del Manchester United. Hojlund sta bene ma ti segnerà 20 gol? Non credo.

Ne ha anche per Zirkzee.

«Zirkzee che cos’è? È un numero 9 o un numero 10? Vuole fare venti gol? Non credo. Penso che stiano facendo affidamento più sulla speranza che sulla qualità effettiva e hanno speso così tanti soldi».

«Lo United ha speso una quantità ridicola di denaro e alcuni di loro non possono nemmeno entrare. Pensi all’arrivo di Ugarte, arrivo che avrebbe dovuto cambiare il centrocampo, e invece non gioca».

Non solo Zirkzee, Scholes attacca il mercato del Manchester United

«De Ligt, 50 milioni di sterline e non ha giocato. Jonny Evans ha 36 anni e ha giocato al suo posto. Lisandro Martinez è stato portato da Ten Hag nel club. Che cosa starà pensando? Evans sta giocando, Maguire ha cominciato titolare, Lindelof viene prima di lui nelle gerarchie. La campagna acquisti è stata un casino»

Scholes ha anche accusato lo United di usare «tattiche di sopravvivenza» invece di andare a Villa Park (in casa dell’Aston Villa) per vincere..

«Quando non hai uno stile di gioco e non sai come giocare, o il modo in cui vuoi giocare, è molto difficile scegliere i giocatori. Per il Liverpool è stato abbastanza semplice comprare, sai cosa devi fare. Giocano 4-3-3, comprano per questo stile di gioco».

