Tuchel nuovo ct dell’Inghilterra dall’1 gennaio 2025, contratto da circa 5 milioni

Sarà valido fino al Mondiale 2026, ma potrebbe poi essere prolungato. Il tecnico tedesco: «Ho sempre sentito un legame personale con il calcio in questo Paese».

Thomas Tuchel sarà il nuovo ct dell’Inghilterra a partire dall’1 gennaio 2025. Contratto fino al 2026 (dopo i Mondiali potrebbe esserci anche un prolungamento) con stipendio di circa 5 milioni, bonus esclusi.

Tuchel nuovo ct dell’Inghilterra: «Ho sempre sentito un legame personale con il calcio in questo Paese»

Le prime parole dell’ex Chelsea e Bayern Monaco dopo l’annuncio:

«Sono molto orgoglioso di essere stato scelto per guidare la squadra dell’Inghilterra. Ho sempre sentito un legame personale con il calcio in questo Paese, e mi ha già regalato momenti incredibili. Avere la possibilità di rappresentare l’Inghilterra è un grande privilegio, e l’opportunità di lavorare con questo gruppo speciale e talentuoso di giocatori è molto entusiasmante. Lavorando a stretto contatto con Anthony Barry come mio assistente, faremo tutto il possibile per rendere l’Inghilterra vincente e rendere orgogliosi i tifosi. Voglio ringraziare la Federcalcio per la loro fiducia e non vedo l’ora di iniziare il nostro percorso insieme».

Per il Times il tedesco è perfetto per l’Inghilterra

L’ex tecnico del Chelsea, scrivono, vincitore della Champions League diventerà il primo allenatore di origine tedesca dell’Inghilterra. La nomina di Tuchel porrà fine all’incertezza intorno alla nazionale inglese dopo le dimissioni di Gareth Southgate in estate. Per la Federcalcio è il colpo giusto, è uno dei manager più richiesti dai principali club europei. Anche lo United lo voleva prima di estendere il contratto a Ten Hag. L’Inghilterra ha bisogno di un “allenatore di livello mondiale che ha vinto trofei”.

