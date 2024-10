A Sky: «Non siamo riusciti a togliere loro il controllo del gioco. La sconfitta va accettata e digerita il più presto possibile»

Thiago Motta onestissimo: «Hanno meritato, Stoccarda meglio di noi dal primo minuto»

Prima sconfitta stagionale della Juventus di Giuntoli e Thiago Motta.

Thiago Motta a Sky:

«Hanno meritato, dal primo minuto hanno giocato meglio di noi. La sconfitta va accettata, va digerita il più presto possibile, una notte, un giorno e poi subito in piedi per affrontare una grande partita contro l’Inter.

«Non siamo riusciti a togliere questo controllo del gioco che loro fanno. Poche volte abbiamo avuto noi il controllo del gioco. Lo Stoccarda è una squadra difficile da affrontare. Hanno vinto meritatamente».

Capello: Perché soffriamo tanto squadre fisiche con ritmo? Andiamo troppo piano in Italia?

«Non è oggi il momento di fare questa analisi sul calcio italiano. Noi oggi abbiamo sofferto ritmo del loro gioco, abbiamo faticato a imporre il nostro gioco per potere competere. Poi ci sono tante cose da analizzare sul calcio italiano, nel calcio internazionale c’è tanto ritmo, squadre che attaccano, pressano tantissimo, tanto gioco e poco riposo. Oggi abbiamo sofferto ma possiamo alzare il livello nelle prossime partite in Europa per poter competere».

«Ho condiviso tutto con la società. Sono d’accordo che nella fase offensiva dobbiamo far meglio, però l’analisi va fatta più al completo. perché è dalla fase difensiva che dobbiamo fare molto meglio. Nella nostra uscita dal basso abbiamo avuto difficoltà. Dobbiamo migliorare nell’equilibrio di squadra. Abbiamo sofferto tantissimo senza possesso, a volte abbiamo combinato qualcosa in ripartenza. Grandissima responsabilità mia, migliorare per la prossima partita. Ora abbiamo l’Inter».

La Juve di Thiago e Giuntoli presa a pallate dallo Stoccarda.

ilnapolista © riproduzione riservata