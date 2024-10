La Juve di Thiago Motta e Giuntoli presa a pallate dallo Stoccarda, è una squadra modesta

I tedeschi impartiscono una lezione di calcio. Yildiz due categorie sotto Insigne. Oggi il calcio è ridotto che uno come Allegri è considerato scarso

La Juve di Thiago Motta presa a pallate dallo Stoccarda, le va di lusso che perde solo 1-0.

I fatti sono che la Juventus ha perso nettamente contro lo Stoccarda in casa nella terza partita dell’inutile girone extra-large di Champions. Non fatevi ingannare dal punteggio (1-0) e dal gol nel finale. Sarebbe potuta e dovuta finire 3-0 o 4-0. La Juve non ha quasi mai tirato in porta. La squadra di Thiago Motta aveva illuso con la vittoria a Lipsia. È stato un fuoco fatuo. Stasera lo Stoccarda di Hoeness ha impartito una lezione di calcio ai poveri bianconeri. I tedeschi si sono visti annullare un gol per tocco di braccio, hanno sbagliato un rigore e poi nel finale hanno segnato il gol partita.

Non stiamo qui a dire cosa sarebbe stato detto se al posto di Thiago Motta in panchina ci fosse stato il signore di Livorno. Ma non lo diciamo anche perché a nostro avviso il povero Thiago si è ritrovato in una tempesta creata da altri. Lo hanno voluto dipingere come non è. Lui è una persona intelligente. Che ha una sua visione di calcio ma non è quella che tutti si affannano ad appioppargli. Come tutti gli allenatori, Thiago è consapevole della forza della propria squadra. E la Juventus allestita da Cristiano Giuntoli, è una squadra modesta. Duecento milioni sono stati spesi invano. O meglio, è questione di priorità. E la priorità di Giuntoli, il vero compito di Giuntoli nella Juventus, è tagliare i costi. Non è quello di creare una squadra forte. E infatti lui i costi li ha tagliati. Il ds è pompatissimo dai media. Incomprensibilmente. È un atteggiamento semplicemente ridicolo. Hanno dipinto Allegri come il male, uno che ha vinto cinque scudetti di fila trattato come se facesse il falegname. Purtroppo succede così quando si finisce in mano agli incompetenti. E oggi la narrazione del calcio è in mano incompetenti.

La Juve non ha top player. Non ha grandi giocatori. Il più forte è di gran lunga Vlahovic. Vogliamo parlare di Yldiz? Giocatore almeno due categorie inferiore a Insigne. Almeno. Gioca Savona. Gioca McKennie che è pure uno dei meno peggio. Lo Stoccarda ha impartito una lezione di calcio. E se non fosse stato per Perin, sarebbe finita con un punteggio molto più largo.

Una Juventus dominata, senza appello. Una squadra che aspetta è una squadra che, quasi sempre, perde.

Il calcio nel 2024 è fatto di 3 A

– Anticipo della giocata avversaria

– Aggressività con le preventive pronte

– Altezza del baricentro, cercando sempre di andare a prendere… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) October 22, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata