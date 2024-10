Simeone non vuole andare via da Napoli e il club non ha intenzione di lasciarlo partire (Romano)

Su X: «Cholito è molto contento di Conte ed è concentrato solo sulla stagione a Napoli». Tuttosport nei giorni scorsi scriveva che “De Laurentiis e Conte sono disposti a cederlo”

Simeone è già l’oggetto del desiderio del mercato di gennaio. Il Torino lo vorrebbe per sostituire l’infortunato Zapata. Nei giorni scorsi Tuttosport scrive di primi contatti tra Napoli e Torino. Oggi, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la notizia è che Simeone non si muoverà da Napoli a gennaio.

Simeone è contento di Conte ed è concentrato sul Napoli

Scrive Romano su X:

“Gio Simeone non ha intenzione di lasciare il Napoli a gennaio, nonostante i legami con il Torino e altri club. Il Napoli non ha intenzione di lasciarlo andare, Cholito è molto contento di Conte ed è concentrato solo sulla stagione a Napoli”.

🔵🇦🇷 Gio Simeone is not planning to leave Napoli in January, despite links with Torino and more clubs. Napoli are not intentioned to let him leave, Cholito’s very happy with Conte and he’s fully focused on this season at Napoli. pic.twitter.com/BySPX9YjLr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 14, 2024

Tuttosport: De Laurentiis chiede 15 milioni. Nessuno sconto a Cairo

Nei giorni scorsi, l’indiscrezione lanciata da Tuttosport:

Paolo Vanoli è bravo, ma non può fare miracoli. Al tecnico piace molto Giovanni Simeone, attaccante di riserva a Napoli, giocatore che in passato ha fatto molti gol in campionato. De Laurentiis e Conte sono disposti a cederlo, ma il produttore cinematografico chiede 15 milioni e non intende fare sconti, soprattutto a Cairo che a sua volta non gli aveva fatto sconti su Buongiorno. Il Toro ci proverà. Qualche contatto è già stato allacciato, ma alla fine se i dirigenti granata non tireranno fuori la somma che ha chiesto De Laurentiis, non se ne farà niente.

Zapata, si teme anche per la carriera. Il Torino pensa a Simeone (a gennaio) per sostituirlo

La Stampa:

Zapata dovrà restare fermo fino al termine della stagione. Contro l’Inter si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e due menischi. È una diagnosi terribile per il bomber di 33 anni e mezzo che a questo punto fa calare anche un punto interrogativo sulla sua carriera. Nei prossimi giorni sarà operato e poi comincerà il lungo percorso di riabilitazione: durerà 7/8 mesi.

Balotelli è un’idea concreta, ma finora non c’è stato nessun approccio ufficiale. Alla riapertura del calciomercato mancano tre mesi e undici partite, tanto tempo. L’idea è resistere, per poi cercare qualcosa da spendere anche per il futuro: Simeone del Napoli è tornato un obiettivo.

