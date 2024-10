Ultras, scontri in Brasile tra tifosi del Palmeiras e del Cruzeiro: una vittima e dodici feriti in totale

L’abbrutimento umano nello sport non è per nulla faccenda solo italiana: uno dei bus che trasportava i tifosi del Cruzeiro è stato dato alle fiamme

Gli scontri ultras non sono faccenda tutta italiana. Sta succedendo in Brasile in queste ore: le tifoserie di Palmeiras e Cruzeiro sono venute alle maniere forti, provocando forti disordini e addirittura un morto e 12 feriti. Alcuni pullman che trasportavano i supporter delle due squadre della Serie A brasiliana sono venuti in contatto al casello autostradale, in una città vicino San Paolo.

I membri della “Mancha Verde” (“Macchia Verde”), la parte di tifoseria più calda e più violenta del Palmeiras, di ritorno da San Paolo dove i biancoverdi avevano pareggiato 2-2 sul campo del Fortaleza, hanno infatti assaltato i bus che trasportavano gli storici rivali della “Mafia Azul” (“Mafia Azzurra”), il gruppo di ultrà del Cruzeiro che tornava invece da Curitiba dove la propria compagine aveva perso con un netto 3-0 sul campo dell’Atletico Paranaense, sull’autostrada Rodovia Fernão Dias nello stato di San Paolo dando vita a scontri di una violenza inaudita costati la vita ad un tifoso (secondo i media locali si tratta di un supporter 30enne del Cruzeiro, membro della Mafia Azul di Sete Lagoas, morto carbonizzato nell’attacco) mentre altri dodici sono finiti in ospedale con gravi ferite. L’imboscata sarebbe una risposta allo scontro avvenuto nel settembre 2022 a Carmópolis de Minas quando ad essere aggrediti erano stati i tifosi del Palmeiras.

Scontri tra Ultras in Brasile

🚨🚨🚨Polícia Rodoviária Federal informa que briga entre 150 torcedores de Palmeiras e Cruzeiro deixou 1 morto e 12 feridos. Todas as vítimas são cruzeirenses. pic.twitter.com/8Q5ICPkqBA — Diego mello (@hdiegorj) October 27, 2024



Da questo post su X si può evincere l’abbrutimento attualmente in corso in Brasile. A fuoco anche vetture delle forze dell’ordine, che non riescono a placare quanto sta accadendo. Tra l’altro, il tutto avviene ad un anno da ciò che accadde a Rio de Janeiro con i tifosi del Flamengo e del Vasco da Gama, che portò anche allora ad un morto e 8 feriti. In alcuni video si possono vedere decine di tifosi della formazione di Belo Horizonte insanguinati, alcuni addirittura privi di sensi, mentre i tifosi del Palmeiras li colpiscono con sbarre di ferro e mazze chiodate (ma, dall’analisi delle ferite riportate dai tifosi del Cruzeiro finiti in ospedale, sarebbero state usate anche armi da fuoco).

