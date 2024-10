Ronaldo infuriato dopo Scozia-Portogallo, insulta l’arbitro (Video)

Le sue parole sono state condite anche dal battito delle mani ironico per indicare, secondo lui, una pessima prestazione del direttore di gara. Lo stadio l’ha fischiato.

Il Portogallo ieri sera ha pareggiato 0-0 in Nations League contro la Scozia. Alla fine della partita Cristiano Ronaldo era su tutte le furie.

Ronaldo infuriato dopo Scozia-Portogallo

Il campione portoghese si è arrabbiato con l’arbitro Lawrence Visser e dopo il fischio finale gli ha rinfacciato qualche insulto, arricchito anche da ampi gesti. Ha poi continuato scuotendo la testa e battendo le mani in modo ironico, per indicare la pessima prestazione del direttore di gara secondo il suo punto di vista. Tutto ciò è stato accompagnato dai fischi dell’Hampden Park.

Al rientro negli spogliatoi ha poi mostrato alle telecamere due pollici in giù in segno di disappunto.

Ronaldo non era neanche contento della sua prestazione, complici degli errori davanti alla porta che non lo hanno fatto segnare. Per il Portogallo, infatti, i tre punti avrebbero significato il passaggio ai quarti di Nations League con due turni di anticipo.

Cristiano Ronaldo clearly in awe of Tony Ralston at full-time & signals there’s no way of getting past ‘the brickie’ pic.twitter.com/Gt64mSLlaX — Euan Booth Robertson (@EuanBRobertson) October 15, 2024

Sul suo periodo al Manchester United: «Hanno bisogno di ricostruire tutto»

A Ad Sportwereld a luglio:

CR7 ha bacchettato anche la società colpevole di essere rimasta indietro nello sviluppo del centro sportivo. Adesso Cristiano spera che Ratcliffe possa mettere mano al portafoglio e ammodernare il centro:

«Dico quello che devo dire. Ma per essere onesto, auguro al Manchester il meglio che possono fare, la migliore squadra che possono. Amo quel club, sai, non sono, non sono quel tipo di persona che dimentica il passato. Ma come ti ho detto, a Manchester hanno bisogno di ricostruire tutto, secondo me. Questo club ha bisogno di tempo per ricostruirsi perché è ancora uno dei migliori club al mondo, ma hanno bisogno di cambiare. Stanno iniziando a cambiare di nuovo, la struttura del club, il presidente, le infrastrutture e tutto il resto. I proprietari del club stanno investendo nel centro sportivo. Quindi sono felice perché di questo».

